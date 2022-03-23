Франция заморозила активы российских олигархов на $800 млн 23 марта, 17:04 Цей матеріал також доступний українською Арестованная во Франции яхта Amore Vero Игоря Сечина (Фото:Abxbay / Wikepedia)

Власти Франции заморозили активы российских олигархов на $800 млн в рамках санкций из-за российского вторжения в Украину.



Об этом сообщил журналистам официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, пишет CNN.

«Эти санкции ощущаются в России, где экономика пошатывается, рубль падает, фондовая биржа в значительной степени все еще закрыта, а центральный банк сильно пострадал», — сказал он.

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Говоря о дополнительных санкциях, он отметил, что «никаких табу не будет, если нам нужно будет действовать дальше».

Последний раунд санкций Европейского союза против России включал меры против 160 олигархов и политиков. Европейский страны арестовывают яхты и другое имущество российских олигархов.

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Самые болезненные санкции — заморозка примерно половины валютных резервов РФ. Также ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, в том числе ВТБ — второй крупнейший банк страны.

По данным СМИ, американские сенаторы работают совместно с Минфином США, чтобы попытаться заблокировать золотой запас России примерно на $132 млрд.

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