Криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков, связанных с россиянами 8 марта, 03:10 Цей матеріал також доступний українською В Coinbase сообщили о блокировке аккаунтов россиян (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase сообщила, что заблокировала более 25 тысяч кошельков, связанных с россиянами и причастных к незаконной деятельности.

Об этом сообщается на ее сайте.

В компании подчеркнули, что полностью поддерживают санкции против России, введенные в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину.

«Сегодня Coinbase заблокировала более 25 000 аккаунтов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые, по нашему мнению, занимаются незаконной деятельностью. Многих из них мы выявили в ходе наших собственных расследований. Как только мы определили эти аккаунты, мы передали эту информацию властям для дальнейшей поддержки соблюдения санкций», — заявил Пол Гревал, главный юридический директор Coinbase.

В компании заверили, что предпринимают шаги, чтобы блокировать доступ лицам, попавшим под санкции.

«Если клиент проживает в стране или регионе, на который распространяются санкции, или если он идентифицирован как физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, он не может создать аккаунт на нашей платформе», — подчеркнул Гревал.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к ее международной изоляции. США, ЕС, Британия, Канада и другие страны ввели уже несколько пакетов жестких санкций против страны. Десятки компаний объявили о полном или частичном прекращении деятельности в России.

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