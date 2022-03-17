Последнее окно в Европу закрылось. Сербия отменила все рейсы из Москвы в Белград

17 марта, 06:43
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Ранее сербская авиакомпания пыталась нарастить перевозки в Россию (Фото:Kris SD / Flickr)

Ранее сербская авиакомпания пыталась нарастить перевозки в Россию (Фото:Kris SD / Flickr)

Авиакомпания Air Serbia отменила все рейсы из Москвы в Белград, поддержав всемирные санкции из-за войны России против Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее сербская авиакомпания пыталась нарастить перевозки в Россию, в то время как другие европейские авиакомпании перестали выполнять такие полеты. Таким образом, Белград стал настоящим сокровищем для российских путешественников, ведь он отыгрывал для них роль «моста в Европу».

Такое решение было встречено волной критики, после чего Air Serbia все-таки поддержала мировые санкции и закрыла небо для россиян.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Авіакомпанія Air Serbia Air Serbia Война России против Украины

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