Последнее окно в Европу закрылось. Сербия отменила все рейсы из Москвы в Белград 17 марта, 06:43 Цей матеріал також доступний українською Ранее сербская авиакомпания пыталась нарастить перевозки в Россию (Фото:Kris SD / Flickr)

Авиакомпания Air Serbia отменила все рейсы из Москвы в Белград, поддержав всемирные санкции из-за войны России против Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее сербская авиакомпания пыталась нарастить перевозки в Россию, в то время как другие европейские авиакомпании перестали выполнять такие полеты. Таким образом, Белград стал настоящим сокровищем для российских путешественников, ведь он отыгрывал для них роль «моста в Европу».

Такое решение было встречено волной критики, после чего Air Serbia все-таки поддержала мировые санкции и закрыла небо для россиян.

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