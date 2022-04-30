Росатом пытается взять под полный контроль Запорожскую АЭС — МАГАТЭ
Оккупанты захватили ЗАЭС 4 марта (Фото:ЗАЭС/Facebook)
Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что российский концерн Росатом хочет взять под полное управление Запорожскую АЭС в захваченном Энергодаре.
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В МАГАТЭ подтвердили, что на ЗАЭС направлена группа из восьми специалистов Росатома, которые требуют от руководства «ежедневных отчетов по конфиденциальным вопросам».
Оккупанты требуют отчеты, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа, а также обращением с ядерным топливом.
В МАГАТЭ сообщили, что персонал станции работает «под невероятным давлением».
С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупанты. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские специалисты, которых оккупанты привезли на частично захваченную Запорожскую АЭС, пытаются оттуда уехать под разными предлогами.
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