Росатом пытается взять под полный контроль Запорожскую АЭС — МАГАТЭ 30 апреля, 00:46 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты захватили ЗАЭС 4 марта (Фото:ЗАЭС/Facebook)

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что российский концерн Росатом хочет взять под полное управление Запорожскую АЭС в захваченном Энергодаре.



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В МАГАТЭ подтвердили, что на ЗАЭС направлена группа из восьми специалистов Росатома, которые требуют от руководства «ежедневных отчетов по конфиденциальным вопросам».

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Оккупанты требуют отчеты, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа, а также обращением с ядерным топливом.

В МАГАТЭ сообщили, что персонал станции работает «под невероятным давлением».

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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупанты. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские специалисты, которых оккупанты привезли на частично захваченную Запорожскую АЭС, пытаются оттуда уехать под разными предлогами.



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