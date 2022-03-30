Немецкий производитель шоколада Ritter Sport решил не уходить с российского рынка
Ritter Sport будет и далее работать на рынке РФ (Фото:Ritter Sport)
Немецкий производитель шоколада и сладостей Ritter Sport сообщил, что принял решение не уходить с рынка России, которая начала полномасштабное военное вторжение в Украину.
Об этом сообщает Handelsblatt.
В компании сообщили, что принять такое решение было «нелегко», однако выход с рынка РФ имел бы «серьезные последствия для нас как независимого среднего семейного бизнеса». В Ritter Sport сообщили, что на Россию приходится примерно 7% продаж.
В компании сообщили, что уход с российского рынка также имел бы негативный эффект на фермеров, которые выращивают какао.
Ранее Ritter Sport приняла решение не продолжать инвестировать в российский рынок и прекратить рекламу на нем.
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