Немецкий производитель шоколада Ritter Sport решил не уходить с российского рынка 30 марта, 04:54 Цей матеріал також доступний українською Ritter Sport будет и далее работать на рынке РФ (Фото:Ritter Sport)

Немецкий производитель шоколада и сладостей Ritter Sport сообщил, что принял решение не уходить с рынка России, которая начала полномасштабное военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает Handelsblatt.



В компании сообщили, что принять такое решение было «нелегко», однако выход с рынка РФ имел бы «серьезные последствия для нас как независимого среднего семейного бизнеса». В Ritter Sport сообщили, что на Россию приходится примерно 7% продаж.

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В компании сообщили, что уход с российского рынка также имел бы негативный эффект на фермеров, которые выращивают какао.

Ранее Ritter Sport приняла решение не продолжать инвестировать в российский рынок и прекратить рекламу на нем.

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