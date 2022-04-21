РФ запретила въезд Цукербергу и еще 28 гражданам США
Марк Цукерберг (Фото:zuck via instagram)
МИД России ввел персональные санкции против 29 граждан США. В частности, под санкции попал основатель Мета Марк Цукерберг.
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В российском ведомстве уточнили, что в черный список попали высшие руководители, бизнесмены, эксперты и журналисты, а также супруги ряда высокопоставленных чиновников.
Таким образом Россия запретила въезд на территорию своей страны следующим лицам:
- Камала Харрис (вице-президент США);
- Кэтлин Хикс (первый заместитель Министра обороны);
- Кристофер Грэйди (заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов);
- Джон Кирби (заместитель Министра обороны, официальный представитель Министерства обороны);
- Рональд Кляйн (руководитель Аппарата Белого дома);
- Эйван Райан (секретарь президентского кабинета, супруга госсекретаря Энтони Блинкена);
- Маргарет Гудлэндер (советник Министра юстиции);
- Дуглас Эмхоф (супруг вице-президента Камала Харрис);
- Роберт Каган (политолог, супруг старшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд);
- Эдвард Прайс (официальный представитель Государственного департамента);
- Ричард/Рэйчел Левин (заместитель министра здравоохранения);
- Брайан Мойнихан (председатель и главный исполнительный директор Bank of America);
- Марк Цукерберг (соучредитель и глава совета директоров компании Мета);
- Кэти Уорден (президент и главный исполнительный директор компании Northrop Corporation);
- Фиби Новакович (президент компании General Dynamics);
- Майкл Петтерс (президент компании Huntington Ingalls Industries);
- Уильям Браун (президент компании L3Harris Technologies);
- Вахид Наваби (президент компании AeroVironment);
- Роджер Кроун (президент компании Leidos Holdings Inc);
- Горацио Розански (президент компании
- Booz Allen Hamilton);
- Эйлин Дрейк (президент компании Aerojet Rocketdyne);
- Дэвид Дептуа (руководитель исследовательского института Mitchell Institute for Aerospace Studies);
- Райан Рослански (главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn);
- Джордж Стефанопулос (ведущий телеканала ABC);
- Мэтью Крониг (заместитель директора НПО Центр по стратегической безопасности Скоукрофта);
- Дэвид Игнатиус (журналист, эксперт Центра Вильсона);
- Эдвард Асеведо (бывший член законодательного собрания штата Иллинойс, эксперт Центра Вильсона);
- Кевин Ротрок (эксперт Центра Вильсона, главный редактор англоязычной версии медиапортала Медуза);
- Бианна Голодрыга (старший международный аналитик телеканала CNN).
В МИД России пригрозили, что этот список будет пополняться.
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