РФ запретила въезд Цукербергу и еще 28 гражданам США

21 апреля, 19:14
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Марк Цукерберг (Фото:zuck via instagram)

Марк Цукерберг (Фото:zuck via instagram)

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МИД России ввел персональные санкции против 29 граждан США. В частности, под санкции попал основатель Мета Марк Цукерберг.

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В российском ведомстве уточнили, что в черный список попали высшие руководители, бизнесмены, эксперты и журналисты, а также супруги ряда высокопоставленных чиновников.

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Таким образом Россия запретила въезд на территорию своей страны следующим лицам:

  • Камала Харрис (вице-президент США);
  • Кэтлин Хикс (первый заместитель Министра обороны);
  • Кристофер Грэйди (заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов);
  • Джон Кирби (заместитель Министра обороны, официальный представитель Министерства обороны);
  • Рональд Кляйн (руководитель Аппарата Белого дома);
  • Эйван Райан (секретарь президентского кабинета, супруга госсекретаря Энтони Блинкена);
  • Маргарет Гудлэндер (советник Министра юстиции);
  • Дуглас Эмхоф (супруг вице-президента Камала Харрис);
  • Роберт Каган (политолог, супруг старшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд);
  • Эдвард Прайс (официальный представитель Государственного департамента);
  • Ричард/Рэйчел Левин (заместитель министра здравоохранения);
  • Брайан Мойнихан (председатель и главный исполнительный директор Bank of America);
  • Марк Цукерберг (соучредитель и глава совета директоров компании Мета);
  • Кэти Уорден (президент и главный исполнительный директор компании Northrop Corporation);
  • Фиби Новакович (президент компании General Dynamics);
  • Майкл Петтерс (президент компании Huntington Ingalls Industries);
  • Уильям Браун (президент компании L3Harris Technologies);
  • Вахид Наваби (президент компании AeroVironment);
  • Роджер Кроун (президент компании Leidos Holdings Inc);
  • Горацио Розански (президент компании
  • Booz Allen Hamilton);
  • Эйлин Дрейк (президент компании Aerojet Rocketdyne);
  • Дэвид Дептуа (руководитель исследовательского института Mitchell Institute for Aerospace Studies);
  • Райан Рослански (главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn);
  • Джордж Стефанопулос (ведущий телеканала ABC);
  • Мэтью Крониг (заместитель директора НПО Центр по стратегической безопасности Скоукрофта);
  • Дэвид Игнатиус (журналист, эксперт Центра Вильсона);
  • Эдвард Асеведо (бывший член законодательного собрания штата Иллинойс, эксперт Центра Вильсона);
  • Кевин Ротрок (эксперт Центра Вильсона, главный редактор англоязычной версии медиапортала Медуза);
  • Бианна Голодрыга (старший международный аналитик телеканала CNN).

В МИД России пригрозили, что этот список будет пополняться.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия МИД России Марк Цукерберг Санкции Война России против Украины

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