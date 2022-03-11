Никаких Snickers, Bounty, Twix. Компания Mars уходит из РФ 11 марта, 00:19 Цей матеріал також доступний українською Компания Mars и ее бренды (Фото:AD-HOC News!/Twitter)

Компания Mars, которая владеет брендами Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, Whiskas и Pedigree заявила, что уходит с рынка России из-за начала войны против Украины.



В компании отметили, что также приостанавливают свою деятельность в Беларуси.

«Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию и за ее пределы. Наша социальная и рекламная деятельность в России и Беларуси будет приостановлена», — заявили в компании.

В Mars отметили, что также на 10 миллионов долларов увеличивает денежные пожертвования на гуманитарные цели в дополнение к 2 миллионам, которые она предоставила для пострадавших людей и домашних животных в Украине на прошлой неделе.

Читайте также: Walt Disney приостанавливает всю свою деятельность в путинской России

11 марта начался 16-й день войны России, которую путинский режим развязал на территории Украины.

Из-за полномасштабного нападения России на Украину и последовавших за этим санкций многие крупные международные компании сворачивают работу на российском рынке или продают российские активы.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.