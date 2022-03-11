Банк JPMorgan сворачивает деятельность в России 11 марта, 02:21 Цей матеріал також доступний українською JPMorgan уходит из РФ (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Самый большой по активам банковский холдинг США JPMorgan заявил, что сворачивает деятельность в России.

Об этом сообщает Bloomberg.

Банк также завершает все свои обязательства в стране.

В статье отмечается, что влияние банка в РФ не является большим.

Ранее две компании из так называемой «Большой четверки» аудиторов — KPMG и PricewaterhouseCoopers — объявили о том, что прекращают работу в России и Беларуси из-за вторжения в Украину.

EY (Ernst & Young) начала реструктуризацию своей российской фирмы, чтобы отделить ее от глобальной сети компании. Аудитор не будет обслуживать российских государственных клиентов, государственные предприятия или подпадающие под санкции юридические и физические лица в любой точке мира.

Аудиторская компания Deloitte последней из Большой четверки разводится со своим российским подразделением.

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