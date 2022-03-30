Гендиректора Антонова отстранили после служебной проверки 30 марта, 06:39 Цей матеріал також доступний українською Сергей Бычков (Фото:Укроборонпром)

Государственное предприятие Укроборонпром после служебной проверки отстранило Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия Антонов.

В Укроборонпроме отметили, что Бычкова отстранили после служебного расследования и проверки «отдельных фактов, обнародованных СМИ». О каких именно фактах идет речь не уточняется.

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Генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Украинская правда напоминает, что один из пилотов концерна обвинил руководство предприятия в потере самого крупного в мире самолета Ан-225 Мрия. Он отметил, что еще 26 января предлагалось перенести все самолеты концерна в Лейпциг, но руководство не отреагировало на такое предложение.

Сергей Бычков был назначен на пост генерального директора ГП Антонов в мае 2021 года. До ноября 2020 года исполнял обязанности руководителя компании.

27 февраля во время воздушной атаки на аэропорт Гостомель под Киевом российские оккупанты уничтожили Ан-225 Мрия — самый большой в мире самолет, который разработали и создали в Украине.

Ан-225 Мрия — самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Активно использовался во время пандемии коронавируса. В частности, в апреле 2020 года самолет доставил из Китая в Киев 103 тонны медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

Мрия также участвовала в параде к 30-летию Независимости Украины.

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