Реакция на агрессию. Дания откажется от российского газа

7 марта, 04:33
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Мэтте Фредериксен (Фото:Ritzau Scanpix/Emil Helms via REUTERS)

Мэтте Фредериксен (Фото:Ritzau Scanpix/Emil Helms via REUTERS)

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что ее страна откажется от российского газа из-за начала войны России против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

«Нелепое и жестокое нападение Путина на Украину ознаменовало новую эру в Европе, новую реальность. Основные парламентские партии договорились о том, что Дания должна стать независимой от российского газа как можно скорее», — заявила глава правительства.

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Дания также будет увеличивать расходы на оборону. К 2033 году на армию буду тратить до 2% ВВП.

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2 марта Дания доставила в Украину 2700 одноразовых противотанковых гранатометов, предназначенных для городского боя, а также передала передвижной госпиталь.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Газ Российская агрессия Дания Война России против Украины

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