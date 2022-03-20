Австралия запретила поставлять в РФ алюминий и глинозем, который составляет 20% потребностей 20 марта, 04:39 Цей матеріал також доступний українською Австралия ввела новые санкции против РФ (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Правительство Австралии сообщило, что ввело новые санкции против России, которая начала войну против Украины.

На сайте правительства, в частности, сообщается, что Австралия запретила экспорт в РФ алюминиевой руды и глинозема.

Из-за санкций в России возникнут сложности с производством алюминия. Также известно, что глинозем из Австралии составляет 20% потребностей РФ.

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Австралия также выделила 15,5 миллионов долларов на военную помощь Украине и 22 миллиона на гуманитарную помощь.

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18 марта правительство Австралии наложило санкции еще на 11 российских банков и государственных организаций. При этом большая часть банковских активов страны теперь подпадает под действие австралийских санкций вместе со всеми организациями, которые управляют суверенным долгом России.

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