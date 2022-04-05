Airbnb отключил россиян и белорусов от своих сервисов 5 апреля, 03:37 Цей матеріал також доступний українською Граждане Беларуси и РФ не смогут пользоваться Airbnb (Фото:Compare Fibre/Unsplash)

Сервис по аренде жилья Airbnb запретил пользователям из России и Беларуси бронировать жилье и предоставлять свое имущества для гостей из других стран.

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Платформа сообщила, что все бронирования с 4 апреля и позднее будут отменены.

«Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен. Гостям из России и Беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb», — заявили в компании.

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Еще 4 марта главный исполнительный директор Airbnb Брайан заявил, что сервис аренды жилья приостановил работу в России и Беларуси.

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