Airbnb отключил россиян и белорусов от своих сервисов
Граждане Беларуси и РФ не смогут пользоваться Airbnb (Фото:Compare Fibre/Unsplash)
Сервис по аренде жилья Airbnb запретил пользователям из России и Беларуси бронировать жилье и предоставлять свое имущества для гостей из других стран.
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Платформа сообщила, что все бронирования с 4 апреля и позднее будут отменены.
«Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен. Гостям из России и Беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb», — заявили в компании.
Еще 4 марта главный исполнительный директор Airbnb Брайан заявил, что сервис аренды жилья приостановил работу в России и Беларуси.
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