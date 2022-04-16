«Моя цель». Ахметов пообещал восстановить украинский Мариуполь 16 апреля, 19:01 Цей матеріал також доступний українською Ринат Ахметов (Фото:Группа Метинвест)

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов пообещал отстроить металлургические предприятия в Мариуполе и помочь восстановить разрушенный российскими оккупантами город.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

В комментарии Reuters он подчеркнул, что его главная цель — вернуться в украинский Мариуполь и помочь восстановить его.

Видео дня

«Моя цель — вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь как и раньше конкурировала на мировых рынках. Я уверен, что в послевоенном восстановлении Украины СКМ как самый большой частный бизнес страны будет играть ключевую роль», — заявил он.

Бизнесмен также добавил, что находится в ежедневном контакте с руководителями Метинвеста, который управляет заводами Азовсталь и ММК им. Ильича в Мариуполе.

Ахметов верит в то, что украинским военнослужащим удастся отстоять Мариуполь.

«Мариуполь — это мировая трагедия и мировой пример героизма. Для меня Мариуполь был, есть и будет всегда украинским. Я верю, что героизм наших воинов защитит город. Хотя понимаю, как им тяжело», — сообщил Ахметов.

Он также надеется на то, что международные партнеры помогут в восстановлении демократической, независимой и европейской Украины.

«Нам однозначно потребуется беспрецедентная международная программа восстановления — План Маршалла для Украины. Уверен, что после победы нашей страны в этой войне, мы все вместе восстановим свободную, европейскую, демократичную и успешную Украину», — подытожил он.

23 марта Ахметов заявил, что мариупольские меткомбинаты никогда не будут работать под российской оккупацией.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.