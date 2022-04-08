Япония запретит импорт угля из России 8 апреля, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Российский уголь (Фото:REUTERS/Ilya Naymushin)

На фоне военных преступлений РФ против Украины Япония расширяет пакет санкций против России, которые включают запрет на импорт российского угля.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщает Reuters.

Страна присоединилась к CША и странам Европейского союза, которые на этой неделе объявили о широких санкциях, таких как запрет на импорт угля и замораживание активов банков и частных лиц, в том числе дочерей президента России Владимира Путина.

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«Россия неоднократно нарушала международное гуманитарное право, убивая мирных жителей и атакуя атомные электростанции. Это непростительные военные преступления. Решительными мерами (против России) и поддержкой, которая отвечает потребностям украинского народа, мы дадим понять, что международное сообщество никогда не смирится с возмущением России, а Япония поддерживает Украину», — заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Другие новые санкции включают запрет на импорт некоторых российских товаров и замораживание активов Сбербанка.

Министр торговли Коити Хагиуда заявил, что страна будет постепенно сокращать импорт и искать альтернативных поставщиков. По данным правительства, в 2021 году на Россию приходилось 11% всего импорта угля в Японию. В 2021 году Россия была пятым по величине поставщиком сырого и сжиженного природного газа в Японию. Отмечается, что Япония является третьим по величине импортером угля в мире.

Кроме того, в рамках санкций против РФ Япония вышлет восемь российских дипломатов.

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