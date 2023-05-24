Бизнес в условиях войны. Вицепрезидентка по продажам Carlsberg Ukraine о женском лидерстве и вызовах работы в Украине 24 мая, 10:00 Позиция freepik

Военный контекст вынес тему женского лидерства в авангард социальных тем. Около 60 тыс. женщин защищают страну, остальные держат оборону в тылу: продолжают работать, поддерживая свои семьи, армию и экономику страны.

Елена Мишкина, вицепрезидентка по продажам PJSC Carlsberg Ukraine, поделилась собственным опытом лидерства в военное время, который совпал с новым назначением на должность топ-менеджерки. С какими вызовами пришлось столкнуться, как их удалось преодолеть и какие решения за это время были наиболее удачными, Елена рассказывает в интервью.



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Елена Мишкина, вицепрезидентка по продажам Carlsberg Ukraine

— Начало полномасштабной войны. Новая должность вице-президентки по продажам. Как эти два изменения повлияли на вас?

— 24 февраля изменило нас всех. В корне трансформировалась система ценностей. На первый план вышло человеческое лидерство: люди и взаимоотношения, живое общение и забота.

Уже за год до войны я понимала, что готова к следующему шагу в карьере. В сентябре 2022-го я стала вице-президенткой по продажам. Штатная команда продаж насчитывает почти 400 человек. Я чувствовала ответственность за коллег, бизнес. Однако у меня не возникал вопрос, почему именно сейчас. Все просто: ты готов или не готов к должности и связанному с ней новому уровню ответственности и абсолютно в этом случае не важно — женщина ты или мужчина.

Женщина строит и защищает — от дома до работы. Это заложено природой

В Carlsberg Ukraine вопросы разнообразия, равенства и инклюзии — часть корпоративной стратегии. Компания развивает таланты независимо от социальных характеристик человека. Женщина строит и защищает — от дома до работы. Это заложено природой. Меня радует, что у женщин есть доступ к руководящим должностям. Справедливо будет добавить, что просто быть женщиной недостаточно. Надо быть профессионалом и стремиться к большему.

— С какими вызовами столкнулись на новой должности и благодаря чему их преодолели?

— Прежде всего — безопасность сотрудников. В компании работает более 1300 человек. Мы приостановили работу пивоварен, организовали эвакуацию сотрудников, обустроили шелтер, получили поддержку коллег с других рынков. Мы преждевременно выплатили заработные платы, премии, сохранили все рабочие места. Отдельную помощь оказали мобилизованным коллегам, а также до сих пор сохраняем за ними места работы и средний месячный заработок. Безопасность людей — это основное. С самого начала войны мы были на связи с каждым.

Наш бизнес, как и многие другие, столкнулся с нехваткой сырья, материалов, топлива, транспорта, то есть базовых для операционной деятельности вещей. Впоследствии наша работа была ограничена запретом продажи алкоголя, в том числе пива, в связи с военным положением. Область за областью эти ограничения ослабляли. Однако логистические цепочки были разорваны, а проблемы с поставками сырья продолжались. С департаментами по коммерческому развитию и маркетингу мы полностью пересмотрели ассортимент, с которым выходим к клиентам. Провели сотни переговоров с партнерами, сетями, дистрибуторами. Команда логистики смогла совершить чудеса и возобновила транспортировку продукции. В конце концов, мы восстановили продажи. Это была кроссфункциональная работа. Команда Carlsberg Ukraine показала себя как сильный механизм, работающий слаженно.

— Как вы мотивировали команду? Какие решения можете назвать наиболее удачными?

— Мы прошли разные периоды: от паники и непонимания, что будет дальше, в начале до принятия и высокого уровня вовлеченности сегодня. Среди очевидных мотиваций — работа, признание, обратная связь, акцент на достижениях. Однако основное — это человечность, эмпатия и поддержка.

Самое удачное решение, за которое я себя благодарю каждый день, — то, что решила остаться в Украине, в Киеве. Несмотря на сложности с безопасностью, светом, теплом, я счастлива, что я здесь — в нашем городе. Когда ты живешь, где ты хочешь жить, это вдохновляет. Ты здесь, где ты должен быть.

Профессиональных решений было немало. Но для меня очень важны два из них, и оба связаны с людьми. Первое — мы активно начали выходить в офлайн: живое общение, кроссфункциональные встречи, воркшопы. Люди соскучились по этому, а затем команда начала двигаться вперед — новые идеи, проекты, драйв. Второе — ремонт в офисе продаж во время войны. Офис — это место, где приятно находиться, атмосфера вдохновляющая, а рядом — люди и общение. Одну соломинку можно сломать, а сноп — нет.