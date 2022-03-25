«Разрешат ли мне иметь уборщицу и водителя?». Попавший под санкции российский миллиардер Авен не понимает, «как теперь выживать»
Российский олигарх Петр Авен (Фото:Maxim Shemetov/Reuters)
Российский миллиардер, совладелец Альфа-Групп Петр Авен, против которого ЕС и Великобритания ввели санкции, заявил, что не знает, «как теперь выживать», и не понимает, сможет ли пользоваться услугами уборщицы и водителя.
Об этом он сказал в интервью Financial Times.
За несколько дней до того, как европейские банки заморозили трансграничные операции с Россией, жена олигарха Петра Авена ездила в Лондоне от банкомата к банкомату, снимая как можно больше денег, отмечает газета. Позже ЕС и Великобритания ввели санкции против Авена, заморозив его банковский счет и активы, в том числе двухуровневую квартиру на верхнем этаже в престижном лондонском районе Сент-Джеймс и особняк с произведениями искусства в пригороде.
Война России против Украины — последние новости
Российский олигарх говорит, что не знает, сможет ли теперь оплачивать даже самые элементарные счета.
«Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы должны как-то начать новую жизнь», — сказал он.
Миллиардер жалуется, что не умеет водить машину, и не знает, разрешат ли ему продолжать пользоваться услугами водителя.
«Разрешат ли мне иметь уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выживать», — заявил Авен.
ЕС и Великобритания назвали олигарха приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину. «Авен — известный российский бизнесмен и прокремлевский олигарх», — заявили власти Британии.
В день начала российского вторжения в Украину Авен был на встрече Путина с олигархами и главами госкомпаний.
Менее чем через 20 дней Авену грозит изгнания из Великобритании. У него есть латвийское и российское гражданства, а также американская виза, однако олигарх хочет остаться в Великобритании со своей женой и восьмилетним ребенком.
«Если я уеду, я никогда не смогу вернуться», — говорит он.
По словам Авена, «британские юристы не хотят работать с россиянами». Ему также сказали, что отменить санкции практически невозможно.
- Фридман пожаловался на заблокированные счета из-за санкций Британии и ЕС. Не может заплатить даже за уборку
- США ввели санкции против 328 членов Госдумы РФ, оборонных предприятий, Грефа и Тимченко
- Россияне бросились скупать недвижимость в Дубае. В их числе Абрамович
- Приближенный олигарх. Путин лично одобрил участие Абрамовича в российско-украинских переговорах — FT
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.