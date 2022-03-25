«Разрешат ли мне иметь уборщицу и водителя?». Попавший под санкции российский миллиардер Авен не понимает, «как теперь выживать» 25 марта, 13:38 Цей матеріал також доступний українською Российский олигарх Петр Авен (Фото:Maxim Shemetov/Reuters)

Российский миллиардер, совладелец Альфа-Групп Петр Авен, против которого ЕС и Великобритания ввели санкции, заявил, что не знает, «как теперь выживать», и не понимает, сможет ли пользоваться услугами уборщицы и водителя.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

За несколько дней до того, как европейские банки заморозили трансграничные операции с Россией, жена олигарха Петра Авена ездила в Лондоне от банкомата к банкомату, снимая как можно больше денег, отмечает газета. Позже ЕС и Великобритания ввели санкции против Авена, заморозив его банковский счет и активы, в том числе двухуровневую квартиру на верхнем этаже в престижном лондонском районе Сент-Джеймс и особняк с произведениями искусства в пригороде.

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Российский олигарх говорит, что не знает, сможет ли теперь оплачивать даже самые элементарные счета.

«Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы должны как-то начать новую жизнь», — сказал он.

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Миллиардер жалуется, что не умеет водить машину, и не знает, разрешат ли ему продолжать пользоваться услугами водителя.

«Разрешат ли мне иметь уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выживать», — заявил Авен.

ЕС и Великобритания назвали олигарха приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину. «Авен — известный российский бизнесмен и прокремлевский олигарх», — заявили власти Британии.

В день начала российского вторжения в Украину Авен был на встрече Путина с олигархами и главами госкомпаний.

Менее чем через 20 дней Авену грозит изгнания из Великобритании. У него есть латвийское и российское гражданства, а также американская виза, однако олигарх хочет остаться в Великобритании со своей женой и восьмилетним ребенком.

«Если я уеду, я никогда не смогу вернуться», — говорит он.

По словам Авена, «британские юристы не хотят работать с россиянами». Ему также сказали, что отменить санкции практически невозможно.

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