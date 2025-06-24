«Война будет считаться завершенной». Трамп сделал заявление, изменившее цену на нефть

Цены на нефть продолжают снижаться 24 июня на заявлении президента США Дональда Трампа о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

«Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня», — написал Трамп в соцсети Truth Social. После этого, по его словам, «война будет считаться завершенной».

Такое развитие ситуации снижает опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, что способствовало подъему рынка в предыдущие дни.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 кв составляет $69,58 за баррель, что на $1,9 (2,66%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. 23 июня эти контракты упали в цене на $5,53 (7,2%), до $71,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,91 (2,79%), до $66,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $5,3 (7,2%), до $68,51 за баррель.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдет на заключение мира. Он также заявил, что любая попытка Ирана ответить на действия США приведет к более тяжелым последствиям.

Участники нефтяного рынка опасаются, что Иран может отреагировать перекрытием движения судов через Ормузский пролив. По сообщениям СМИ, в поддержку такой меры высказался иранский парламент. Блокада пролива может привести к значительным перебоям в поставках нефти.

«Текущая геополитическая эскалация является фундаментальным катализатором для роста цена на нефть», — отмечает основательница исследовательской фирмы SS WealthStreet Сугандха Сачдева. По ее словам, цена нефти Brent может подняться до $100 за баррель, а ее рост до $120 за баррель будет становиться все более вероятным.

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране, называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.

