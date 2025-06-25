На фоне войны Израиля с Ираном. Китай вернулся к идее газовой дружбы с Россией

Вооруженное противостояние между Израилем и Ираном заставило Китай пересмотреть свои энергетические приоритеты и возобновить интерес к строительству газопровода Сила Сибири-2, который должен соединить Россию с Китаем.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, приближенные к китайским властям.

Ранее реализация этого проекта блокировалась из-за споров о ценах и собственности, а также опасений Пекина относительно чрезмерной энергозависимости от России. Однако угроза безопасности энергопоставок из Персидского залива, в частности из-за вероятного перекрытия Ираном Ормузского пролива, заставила Китай искать альтернативу морским маршрутам.

По оценкам компании Rystad Energy, около 30% импортируемого Китаем газа в виде СПГ поступает из Катара и ОАЭ именно через Ормузский пролив. Даже в случае деэскалации конфликта нестабильность в регионе уже стала аргументом в пользу развития сухопутной инфраструктуры поставок.

Кроме газа, Китай стремится нарастить закупки нефти из России. По данным WSJ, Пекин видит в укреплении энергетических связей с Москвой способ противодействовать попыткам администрации Дональда Трампа расколоть китайско-российское стратегическое партнерство.

Проект Сила Сибири-2 важен для Кремля, который рассчитывает компенсировать с его помощью хотя бы часть потерь, нанесенных в связи с выходом Газпрома с европейского рынка.

Проект позволил бы России экспортировать дополнительные 50 млрд кубометров газа в год — это 1,8 трлн кубических футов — и помог бы Китаю заменить более дорогие импортируемые партии сжиженного газа.

Однако переговоры о второй линии продолжаются уже несколько лет. Китай до сих пор избегал даже предварительного соглашения, тогда как Россия неоднократно объявляла о скором подписании.

Ранее Путин во время визита в Монголию заявил, что РФ рассматривает возможность поставок в Монголию «дешевого газа» в случае строительства трубопровода в Китай Сила Сибири-2.

Газопровод Сила Сибири-2 протяженностью 6,7 тыс. км с пропускной способностью 50 млрд кубометров газа в год должен пройти через Монголию. Переговоры о строительстве ведутся уже несколько лет.