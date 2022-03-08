Война войной, транзит по расписанию. Газпром удерживает прокачку газа через Украину на максимальном уровне 8 марта, 12:21 Цей матеріал також доступний українською Газпром прокачивает через Украину более 109 млн кубометров газа в сутки — предусмотренный контрактом максимум (Фото:Evgenia Novozhenina / Reuters)

Загрузка украинской ГТС сохраняется на максимально высоком уровне, предусмотренном условиями долгосрочного контракта, — 40 млрд кубометров в год или 109 млн кубометров в сутки.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 млн кубометров на 8 марта», — цитирует Интерфакс-Украина официального представителя Газпрома Сергея Куприянова.

Ранее сообщалось, что фактически с начала войны России против Украины Газпром резко увеличил прокачку газа через украинскую ГТС — до максимально предусмотренного контрактом уровня. Еще в середине февраля Газпром использовал лишь около половины этого объема.

Цена газа на крупнейшем европейском хабе TTF подвержена резким колебаниям. На открытии торгов утром 8 марта она подскочила с $2400 до $3300 за тысячу кубометров, к моменту публикации новости снизилась до $2500.

7 марта цены на газ в Европе вновь побили исторический рекорд, приближаясь к отметке $3900 за тысячу кубометров.

Как сообщалось, Еврокомиссия разработала план, позволяющий ЕС избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива.



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