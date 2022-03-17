Очень спешат. Газпром увеличил прокачку газа в Европу до максимума за семь месяцев 17 марта, 08:16 Цей матеріал також доступний українською Газпром спешит прокачать в Европу максимальные объемы газа до завершения отопительного сезона и введения новых санкций (Фото:Evgenia Novozhenina / Reuters)

Экспорт российского газа в дальнее зарубежье в марте 2022 года (по данным за первые 15 дней) достиг максимального уровня за последние семь месяцев.

В среднем в сутки Газпром экспортирует около 500 млн кубометров газа. Больше в пересчете на сутки в последнее время концерн экспортировал лишь в августе 2021 года (516 млн кубометров), сообщает Интерфакс.

В январе 2022 года экспорт составлял в среднем 370 млн кубометров в сутки, в феврале вырос до 430 млн кубометров в сутки.

В самом Газпроме считают, что причина — в привлекательности отбора газа по контрактам с российским монополистом в сравнении с покупками на спотовом рынке. Большая часть контрактов Газпрома привязана к индексу «на месяц вперед», значение которого в марте составляет около $930 за тысячу кубометров. Это почти в два раза ниже, чем котировки на спотовом рынке — $1750 (среднее значение контракта «на день вперед» на хабе TTF) с начала марта.

С 1 января по 15 марта экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья составил 30,7 млрд кубов — на 28,5% (12,2 млрд кубов) меньше, чем за тот же период 2021 года.

Поставки относительно прошлого года увеличились в девять европейских стран, в частности в Италию — на 51,7%, Польшу — на 71,8%, Хорватию — на 110,9%, Грецию — на 34,6%, Болгарию — на 24,4%, а также в Турцию — на 21,1%.

Также сообщается, что в среду, 16 марта, Газпром снизил мощность прокачки через ГТС Украины с максимального уровня (109,5 млн кубов) — на 13%, до 95 млн кубометров в сутки.

Ранее, фактически сначала вторжения РФ в Украину, Газпром резко увеличил прокачку газа через украинскую ГТС — до максимально предусмотренного долгосрочном контрактом уровня (немногим более 109 млн кубометров в сутки).

К концу дня 16 марта спотовые цены на газ на хабе TTF составляли $1180 за тысячу кубов.

Как сообщалось, Евросоюз и Международное энергетическое агентство разработали план по радикальному снижению Европы от зависимости от российского газа.

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