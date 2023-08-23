К годовщине независимости. Как из Стальной мечты Метинвеста родился уникальный план восстановления Украины 23 августа, 09:00 Они приближают победу Дарницкий мост (Фото:Метинвест)

Украина в этом году отмечает 32-ю годовщину независимости, а горно-металлургическая группа компаний Метинвест Рината Ахметова — 17 лет работы. Более половины истории независимой Украины Метинвест инвестировал в развитие производства и благосостояние государства. А сейчас мобилизовал все свои ресурсы, чтобы приблизить победу. При этом компания работает с фокусом на будущее и строит планы по послевоенному восстановлению страны

До войны Метинвест управлял украинскими производственными площадками в Мариуполе, Авдеевке, Запорожье, Кривом Роге, Каменском и Покровске, а также предприятиями в Европе, Великобритании и США. Из полуфабрикатов, стали и готовой металлопродукции заводов компании построены сотни объектов, благодаря которым Метинвест знают в Украине и во всем мире.

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Стальные символы независимой Украины

Металлопродукция Метинвеста повсюду: на стадионе во время просмотра матча или концерта, по дороге домой или на работу через мост, на закупках в торговом центре, при вылете за границу в аэропорту.

В частности, за время независимости Украины знаковыми стальными символами Украины стали:

Дарницкий мост. При строительстве самого широкого моста в Киеве использовано 5.500 тонн стали производства мариупольского металлургического комбината Азовсталь.

Стеклянный пешеходный мост в Киеве / Фото: Метинвест

Стеклянный пешеходный мост в Киеве. Использовано 700 тонн стали производства комбината Азовсталь. Стеклянный мост, открытый в 2019 году, соединил Владимирскую горку с Аркой дружбы народов.

Саркофаг над Чернобыльской АЭС. Самая большая передвижная металлоконструкция в мире защищает украинцев от радиации. Для изготовления саркофага использовано более 2. 000 тонн высококачественного листа производства Азовстали и 13. 300 тонн толстолистового проката от итальянского завода Metinvest Trametal.

Саркофаг над Чернобыльской АЭС / Фото: Greenwich Photography, Flickr

Столичный НСК Олимпийский. Во время реконструкции главной спортивной арены Украины использовали более 1.700 тонн стали Метинвеста — преимущественно арматурного проката производства ММК имени Ильича и Азовстали.

Столичный НСК Олимпийский / Фото: Максим Тимчик, Unsplash

Киевский ЦУМ. В реконструкции универмага использовано 2.000 тонн стали производства ММК имени Ильича и Азовстали. Новый терминал международного аэропорта Запорожья. Для строительства использовано 480 тонн стали производства Азовстали, ММК имени Ильича и Запорожстали.

Киевский ЦУМ / Фото: Виктор Быстров, Unsplash

Броня, защищающая жизнь

Если до войны Метинвест знали в Украине и мире благодаря знаковым зданиям, мостам или кораблям, то с начала российского вторжения компания стала известной как один из крупнейших частных доноров украинской армии.

Еще весной 2022 года Метинвест частично перевел производство на военные рельсы. Металлургические предприятия начали производить бронесталь для защиты жизней защитников. Из этой стали изготавливают пластины для бронежилетов, которые тщательно проверяют и отправляют на фронт.

Из спецстали компании также делают бронированные щиты для операторов крупнокалиберного оружия и защитные элементы для транспорта, работающего на линии огня. Металлопродукция Метинвеста используется и для производства мобильных багги, необходимых для быстрого передвижения или доступа к местам, где не пройдет тяжелая техника.

Мобильные «укрытия», которые служат воинам укрытием, не только производятся из стали Метинвеста, но и являются собственной разработкой специалистов компании.

Мобильные «тайники» / Фото: Метинвест

Символами сопротивления украинцев стали мариупольский комбинат-крепость Азовсталь и стеклянный мост в Киеве, содержащий частичку азовстальской стали, который выстоял после ракетного обстрела. В компании задумались над тем, как решить проблему объектов, которые не выстояли, а особенно жилья, и помочь внутренним переселенцам. Так родилась Стальная мечта — концепция послевоенного восстановления страны.

Стальное восстановление Украины

Стальная мечта — это проект о будущем Украины, который способен ускорить ее восстановление. Метинвест не только готов поставлять сталь для строительства, но и предлагает собственный опыт и экспертизу, чтобы сделать процесс восстановления более эффективным, быстрым и простым.

Концепция содержит набор готовых решений для строительства жилья и социальной инфраструктуры. Община может выбрать проект, адаптировать его под свои нужды, привлечь государственные или международные средства и сразу начинать строительство. Специалисты сбытовой компании Метинвест-СМЦ разработали более 200 готовых проектов зданий на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов: каркаса, модуля и платформы. Проекты содержат полный пакет документов: смету, графики строительства, планировки, технические решения.

Хотя для Украины жилье из металла пока в диковинку, в мире уже давно используют эту технологию. Модульные стальные дома возводят в Великобритании, США, Таиланде и других странах.

Первый в Украине жилой дом со стальным каркасом должен был быть построен в Мариуполе на улице Амурской. Однако возведение восьмиэтажного дома на 120 квартир не суждено было завершить из-за войны.

Но Метинвест не оставляет надежды, что в Мариуполе стальное жилье таки появится. В компании разработали проект жилого квартала площадью 34 га в Левобережном районе города. Планируется, что жилая застройка займет около 7 га, общественная — 3 га. Дома будут разной высотности — от одного до восьми этажей — и многосекционными, также запланированы частные усадьбы. Квартал рассчитан на более 10.000 жителей.

Концепция здания школы / Фото: Метинвест

Кроме жилья там предусмотрено строительство укрытий, школ, детсадов, амбулатории, торговых и общественного центров, а также гостиницы. Четыре паркинга расположены таким образом, чтобы до любого жилья в квартале можно было дойти за пять минут. Отдельное внимание уделено досугу — предусмотрены стадион, спортплощадки, спорткомплекс, публичные сады, а также места для тихого отдыха.

Технологии позволяют построить квартал в три очереди за пять лет, а около 2.400 человек могут заселиться уже через девять месяцев от начала строительных работ.

Метинвест продвигает принцип «строй украинское», поэтому объединил в Стальной мечте различных отечественных производителей. В проекте уже готовы участвовать более 15 заводов металлических конструкций, а также производители строительных материалов. Поэтому восстановление Украины одновременно станет и восстановлением многих отраслей промышленности и экономики Украины в целом.

Концепция жилых домов / Фото: Метинвест

Строительство из стали имеет ряд преимуществ:

• Возможность реконструкции. Использование стального каркаса позволяет модифицировать здание в соответствии с требованиями владельца при строительстве и эксплуатации.

• Свобода в планировании. Применение стального каркаса помогает максимально реализовать архитектурно-технологическое решение и сделать внутреннее пространство гибким.

• Уменьшение стоимости фундамента. На строительстве фундамента можно сэкономить 20−30% из-за меньшего веса стального каркаса.

• Надежность. Сталь гарантирует устойчивость, прочность и долговечность во время эксплуатации.

• Экологичность. После завершения жизненного цикла стальной каркас на 98% можно переработать.

• Скорость строительства. Например, одноэтажный дом можно возвести за два месяца, восьмиэтажный — за девять месяцев, а детсад — в два раза быстрее, чем обычно.

Материал из печатного номера NV за август 2023 года