С миру по нитке. Дания стала первой страной, давшей деньги на восстановление украинской энергетики 26 апреля, 13:18 Цей матеріал також доступний українською Дания первой помогла Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры (Фото:Allan Noer / Flickr)

Дания стала первым донором Фонда восстановления разрушенной войной энергетической инфраструктуры, созданного Энергетическим сообществом.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Искреннее спасибо первому донору, Дании, за то, что она ответила на призыв Украины оказать неотложную поддержку энергетическому сектору в эти трудные времена войны. Каждый день украинские энергетики, несмотря на вражеские обстрелы, возобновляют работу электросетей и газоснабжения. Призываем наших международных партнеров становиться донорами Фонда, чтобы помочь украинским энергетикам как можно быстрее вернуть свет, тепло и воду сотням тысяч украинских семей», — заявил министр.

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Директор Секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковски заверил, что соответствующие средства будут как можно скорее направлены Украине: «Секретариат вместе с Министерством энергетики Украины будут работать быстро, чтобы все выплаченные взносы направлялись на удовлетворение насущных потребностей украинского энергетического сектора».

Как сообщалось, в начале апреля 2022 года Энергетическое сообщество создало Фонд для восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры. Предполагается, что его донорами станут преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.

Консолидированные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате российской военной агрессии.

Предполагается, что выбор поставщиков осуществят международные закупочные агентства с опытом в области энергетики.

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