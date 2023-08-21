Экологическая трансформация: как развивается «зеленая» металлургия в Украине 21 августа, 10:46 Новости компаний Интерпайп

Доля «зеленой» стали в общем производстве украинских металлургов увеличилась до 10%.

Металлургическая отрасль, пожалуй, оказалась одной из наиболее пострадавших от широкомасштабного вторжения России сфер экономики Украины. Оно и не удивительно, ведь мало кто может выдержать разрушение и оккупацию предприятий на востоке, уничтожение ракетными ударами транспортной и энергетической инфраструктуры, блокирование морских портов, через которые идет экспорт металлургической продукции.

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Этим летом в Офисе Президента Украины уже заявили, что одним из приоритетов послевоенного восстановления экономики станет создание новых предприятий «зеленой» металлургии, ведь отрасль обеспечивала 10% ВВП и почти полмиллиона рабочих мест. Естественно, что для этого понадобятся десятки миллиардов долларов инвестиций. «Логично восстанавливаться „зелеными“ методами в соответствии с новыми технологиями. Наше видение — построить в Украине „зеленую“ металлургию с мощностями 50 млн т стали»,— говорит Ростислав Шурма, заместитель председателя Офиса Президента.

Таким образом, концептуально зафиксировано, что Украина будет двигаться в направлении реализации европейского Green Deal, конечная цель которого — климатически-нейтральный регион до 2050 года. «Невероятно, но факт: по данным мировой сталелитейной ассоциации Worldsteel, каждая десятая произведенная в Украине в 2022 году тонна стали уже является „зеленой“. Если в 2020-м доля „зеленой“ стали в общем производстве украинских металлургов составляла 5,5%, в 2021-м — 5,8%, то в прошлом году этот показатель вырос до 10,6%»,— говорит глава аналитического центра CMD-Ukraine, доктор экономических наук Игорь Гужва.

Для развития « зеленой» металлургии в Украине нужна доступная « зеленая» электроэнергия и физическое наличие в стране металлолома

Безусловно, это произошло, по словам эксперта, из-за потери крупных предприятий с традиционным методом производства стали в Мариуполе. В результате доля кислородно-конверторной технологии в общем украинском изготовлении стали упала до 65,5% с 76%. Однако, вместе с тем выросла доля мартеновской стали до 23,9% с 18,2%.

Наиболее «зеленым» способом выплавки стали на сегодня является электрометаллургия. Он более экологичен, чем мартеновская и кислородно-конверторная технологии, которые оставляют очень большой углеродный след. В первом случае парниковые выбросы превышают 2.500 кг СО2 на 1 тонну стали, во втором — 1.800−2.000 кг СО2. И только электропечи обеспечивают максимальную близость к философии Green Deal — 250−300 кг СО2 на 1 тонну стали.

Сейчас флагманом «зеленой» металлургии в Украине является Интерпайп Сталь. «Этот завод построили еще в 2012 году, когда о „зеленой“ трансформации еще никто всерьез не говорил ни в нашей стране, ни в мире. Строительство нового электросталеплавильного комплекса позволило окончательно отказаться от экологически грязного мартеновского способа производства стали, а также снизить выбросы СО2 в 10 раз, потребление природного газа — в восемь раз», — говорит Владислав Варнавский, директор по экологии и промышленной безопасности компании Интерпайп.

Фото: Интерпайп

Влияние на окружающую среду полностью минимизировано еще и за счет установки на Интерпайп Стали современной системы газо- и пылеочистки. Она улавливает большинство выбросов вредных веществ и пыли в атмосферу. Все выбросы абсорбируются на фильтрах в гранулы. При этом проблема загрязнения реки Днепр решена благодаря внедрению замкнутой системы оборотного водоснабжения. Интерпайп Сталь не сбрасывает промышленные стоки во внешние водоемы: вода очищается и повторно используется на производстве.

Что касается производственного шума, то он тоже отсутствует. Специальный шумоизоляционный кожух, построенный вокруг электродуговой печи, так называемый dog-house, напоминает своеобразную будку-колпак, которая поглощает все производственные шумы непосредственно на производстве.

К сожалению, в масштабах металлургии страны Интерпайп Сталь — это скорее приятное исключение, ведь почти 90% всей украинской стали все еще производится в мартенах или конверторах, которые генерируют в атмосферу огромное количество загрязнителей. Евросоюз постепенно отказывается от этих технологий в пользу более современных.

И именно это является наиболее критичным для украинских метпредприятий, поскольку уже с 1 октября этого года Еврокомиссия в рамках механизма трансграничной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Мechanism, CBAM) фактически введет так называемый экологический налог на импорт продукции, произведенной без учета современных экологических норм. До 2025 года будет действовать переходный период, а после этого у европейцев появится реальный экономический рычаг, а не только теоретические разговоры о защите окружающей среды.

То есть, если бы «углеродный» налог ЕС взимал уже сегодня, 90% украинской стали не попали бы на европейский рынок как не соответствующие экологическим требованиям по прямым парниковым выбросам (т. н. Scope 1). Однако после этого неприятности для украинской, уже «зеленой», стали не заканчиваются, ведь продукция проверяется по углеродному следу тех энергоресурсов, которые были потреблены при производстве стали (т. н. Scope 2).

С электричеством в Украине, на первый взгляд, не должно быть проблем. Наша страна имеет большое количество возобновляемых источников электроэнергии и несколько мощных атомных электростанций. «В начале 2022 года Еврокомиссия приравняла АЭС и электростанции, работающие на природном газе, к „зеленым“ энергетическим мощностям. Вопрос в том, насколько эти объемы будут доступны для промышленности»,— напоминает Владислав Варнавский.

Наиболее проблемным моментом остается наличие металлолома. По данным ассоциации УАВтормет, в 2022 году заготовка лома упала в 4 раза — с 4,1 млн т до почти 900 тыс. т. «Такая тенденция продолжается и в этом году при увеличении экспорта лома в разы. Очевидно, чтобы металлургическая отрасль имела возможность переходить на „зеленые“ рельсы, необходимо оставлять сырье в стране и перезапускать обрабатывающие производства, которые увеличат объемы ломозаготовки как базы для „зеленой“ стали»,— констатирует Игорь Гужва.

Фото: Интерпайп

Возможно, самым главным вопросом станет верификация того, что готовая продукция, сырье и энергоресурсы являются «зелеными» не только на словах. Чтобы производитель мог доказать соответствие всем нормам и стандартам. Некоторые изменения, которые нужны для этого, уже зафиксированы в законе по восстановлению и «зеленой» трансформации энергетической системы Украины, который этим летом подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, благодаря документу будут введены гарантии происхождения — электронные сертификаты, подтверждающие, что «определенное количество электрической энергии произведено из возобновляемых источников энергии. Сертификат подтверждает ее экологическую ценность и удостоверяет права, связанные с положительным эффектом от производства электрической энергии из возобновляемых источников энергии». Их будет выдавать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Благодаря этому потребитель, в частности, в ЕС будет знать, что использованная украинским производителем электроэнергия является экологически чистой. Дальнейшее развитие украинской законодательной базы и ее гармонизация с европейскими нормами позволит металлургам Украины стать неотъемлемой частью Европы.