Большое восстановление вместо «Большого строительства»: как украинский бизнес работает во время войны 3 мая, 13:57 Позиция Капитальное строительство моста на трассе М-07 Киев — Ковель — Ягодин

Интервью с соучредителем дорожно-строительной компании RDS Юрием Шумахером

— Юрий Борисович, война внесла коррективы в программу президента Украины «Большое строительство». Как пришлось реорганизовать рабочий процесс?

— Да, вместо «Большого строительства» пришло… «Большое восстановление». К сожалению. Потому что, как гражданину этого государства, мне даже страшно осознавать последствия этого полномасштабного вторжения для украинской инфраструктуры, как человеку, страшно даже думать о том, сколько эта война унесла жизней — это то, что не вернуть, к сожалению. Потому что понятно, восстановление дорог, мостов, домов — это лишь вопрос времени. Работать придется больше и добросовестнее, в некоторых случаях даже с опережением графика, если речь идет о деоккупированных территориях. Но уверен, что мы справимся: перед нами стоят очевидные задачи, мы знаем, как эти задачи решать. Ведь наша команда — люди, которые знают все о важности своей работы, и в период военного положения они в очередной раз показали свою значимость: что работа дорожника — больше чем просто профессия.

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Юрий Шумахер соучредитель дорожно-строительной компании RDS

— Кстати, какая сейчас ситуация в штате RDS?

— До войны у нас было более 3500 сотрудников, а на сегодняшний день работают 2900 человек. С 24 февраля по март 2023-го мобилизовано 300 наших коллег. И, к большому сожалению, 6 наших сотрудников погибли.

— Вообще, какие изменения произошли в рабочем процессе, учитывая все угрозы и риски для жизни ваших сотрудников?

— Мы понимали, что не выполнять свои обязанности в военное положение мы не можем. Строительный бизнес — это тот механизм, где нет места пробелам, тем более в военное время. Наша команда не прекращала работу с первого дня полномасштабного вторжения. Единственное условие, конечно, — это безопасность каждого. Так, в первые дни полномасштабного вторжения мы организовали эвакуацию наших сотрудников-женщин, а также их родных и детей, в Румынию. Мы работаем в тех условиях, которые нам диктует время. У нас был свой запас прочности: мы сумели максимально удержать персонал и выплачивать им заработную плату, организовали эвакуацию при надобности, у нас был необходимый запас материалов на базах. Таким образом, это все позволило нам пережить первый самый сложный период этой неопределенности. И мы движемся дальше.

Фото: Возобновляемые строительные работы на деоккупированной Херсонской области

— Как война отразилась на проектах компании? Что пришлось изменить?

— Наш довоенный опыт позволяет сегодня выполнять любые виды строительных работ, начиная от строительства дорог, мостов и заканчивая сооружением временного жилья для переселенцев. Да, у нас есть опыт строительства жилых домов, коттеджей и офисных помещений. Потому что в течение нескольких лет мы развивали RDS не только как дорожно-строительную компанию. Мы уделяли большое внимание бетонным технологиям: у нас хороший персонал, масштабные работы на объектах государственного значения. Мы развивали мостовое направление компании: привлекли профессионалов и приобрели технику. В процессе производства дорог мы осуществляли реконструкцию и капитальный ремонт мостов. Эти все наработки, которые были до войны, нам очень пригодились в военное время.

Фото: Капитальное строительство моста на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин

— И все-таки можете рассказать о наиболее важных объектах, над которыми работали в течение 2022 года в условиях войны?

— Их много. Не обо всех объектах мы, конечно, можем говорить в период военного положения. Но гордимся тем, что помогаем стране восстанавливать инфраструктуру и работать над капитальным строительством так же. Это очень важно. Потому что, по нашему глубокому убеждению, страна, которая в войне отстаивает свои границы, не может быть ослаблена с инфраструктурной точки зрения. Безусловно, огромное внимание уделяется деоккупированным территориям: строим объездные дороги, устанавливаем временные переправы, собираем мосты, которые получаем от иностранных партнеров, — все в кратчайшие сроки. Там работа не прекращается. Но и еще, например, делаем капитальный ремонт мостов на Киевщине (трасса М-07 Киев — Ковель — Ягодин). Здесь речь идет о важном логистическом сообщении с соседней Польшей. В декабре 2022 года завершили масштабные ремонтные работы на трассе Т-16−27 КПП «Серпневе» — Тарутино — Арциз — Сарата. Мы прекрасно понимаем, насколько важно продолжать восстанавливать дорожную карту к соседним европейским странам, которые нас поддерживают. Ведь в военное время автомобильные дороги стали важным звеном логистики украинского экспорта и ввоза гуманитарной помощи. По данным Министерства восстановления Украины, треть товаров в Украину доставили международные автомобильные перевозчики. Так, более 30 млн тонн импортных товаров за прошлый год было доставлено в Украину в целом, из них почти 11 млн тонн — грузовиками. На втором месте по объему завезенного в страну импорта — железная дорога (9,89 млн тонн), а на третьем — морской транспорт (7,16 млн тонн).

— Ваше мнение о создании собственно Министерства восстановления, а также Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины?

— Есть чудесное украинское выражение «на часі». Так вот, думаю, что такие изменения именно сейчас «на часі», ведь речь идет не просто о переименовании структур. В нынешних условиях, в период военного положения, такие реформирования дают возможность оптимизировать и четко наладить все рабочие процессы в украинской инфраструктуре: от этапа проектирования до самой реализации любого объекта.

— До войны вы работали на Луганщине. Ваши базы, которые в Херсонской области, также попали в оккупацию. Какая ситуация там?

— Да, мы активно работали в Луганской области. Там располагался наш завод, две производственные базы, соответственно много техники, много материалов, ведь были выиграны тендеры и мы их готовили к активной работе весной. Сейчас мы не знаем, что там происходит, все было очень быстро оккупировано. Что касается Херсонской области: также было немало тендеров и запланированной работы. Всего там у нас две производственные базы, одну из которых, благодаря нашим ВСУ, уже освободили. Но там также буквально ничего не осталось: все разворовано. В целом речь идет о 70 единицах техники. Если в общем, то говорим о 15−18 млн долларов, которые у нас похитили.

Фото: Сделан объезд разрушенного моста в Николаевской области

— Думали ли о репарации?

— Мы подготовили соответствующие документы на репарацию для того, чтобы после войны за счет средств агрессора, наверное, или международных средств, нам эти потери были компенсированы. Преступники должны понести ответственность за свои действия. Полностью. Я бы лично хотел, чтобы враг понес наказание не только за материальный ущерб украинцам, но и моральный… Потому что это те вещи, которые мы никогда не сможем забыть. И не должны.

— Ваша компания занимается волонтерской деятельностью?

— Бесспорно. И это сверхважный вид деятельности, скажем так, стал на уровне с основной нашей работой — строительством дорожной инфраструктуры. Мы мобилизовались сразу. При первой необходимости передавали ВСУ и военкоматам в работу нашу технику, которая и сейчас работает на передовой и в тылу, передавали топливо, стройматериалы и также денежные средства. К нам обращаются из воинских частей напрямую, мы всегда идем навстречу. Какие-то единичные случаи — тоже закрываем собрание. Я лично ездил несколько раз за гуманитарной помощью. Это тот вопрос, на котором я не хотел бы останавливаться долго. Мы помогаем, потому что хотим помогать. Цель нашей компании — поддержка людей: тех, кто на передовой, и тех, кто работает в тылу. Мы не прекращали выплачивать работникам заработную плату, ждем, когда вернутся на свои рабочие места наши коллеги, которых мобилизовали. Как по мне, это не только о волонтерстве, а скорее о работе ответственного бизнеса в военное время.

Фото: Сотрудники группы дорожно-строительных компаний RDS проводят восстановительные работы на дорогах Харьковщины

— А откуда появилась идея запустить благотворительную инициативу по поддержке деоккупированного фермерского хозяйства на Харьковщине?

— Это отдельная наша инициатива в рамках проекта RDS «Дороги гурманов». Ферма «Пани Юпитер» вошла в сотню производителей нашего гастрогида «Дороги гурманов. 100 крафтовых мест Украины». Важно, что во время оккупации работа на ферме не останавливалась, даже несмотря на вражеские обстрелы, отсутствие связи и электроэнергии. Молочная ферма обеспечивала местных людей едой, тем самым помогала выживать в чрезвычайных условиях. Мы не могли пройти мимо этой истории. После деоккупации, в сентябре, начался новый этап — восстановление. И уже сейчас самому хозяйству необходима помощь. Мы также хотим помочь: делаем это напрямую и посредством создания отдельных проектов, дабы привлечь как можно больше ресурсов.

— Неравнодушие — это и есть для вас признак социально-ответственного украинского бизнеса?

— Если мы строим качественные дороги, мосты, а параллельно показываем, что эти дороги — не только артерии экономики страны, но и культуры, ее социальной жизни. Для нас это важно. RDS — всегда для людей и о людях. Поэтому в 2021-м году к 30-летию независимости Украины в рамках социальной ответственности мы создали отдельный масштабный проект по развитию туризма в Украине «Дороги гурманов». И снова — это больше, чем просто о туризме, дорогах, бизнесе… Это снова о — людях. Мы четко понимаем три основных постулата деятельности успешной современной компании: финансовая способность, экологическая составляющая и социальная деятельность. Ставим перед собой высокую планку дальнейшего развития.

Фото: Вместе с военными сотрудники RDS работают над строительством понтонной переправы в Херсонской обл.

— Финансовая составляющая, социальная деятельность… а экология? Интересно, как украинская дорожно-строительная компания работает в этом направлении?

— Мы должны не только работать, но и думать о том, как мы работаем. Наша работа — это то, что останется нашим детям (во всех смыслах этого утверждения), поэтому надо еще вчера думать над тем, что будет завтра. В конце концов, на этапе проектирования мы обращаем внимание на экологическую составляющую. Есть новейшие технологии и современные методы работы в нашей отрасли, которые минимизируют вредное воздействие на окружающую среду. К примеру, заводы RDS используют новейшую технику и оборудование для производства цементобетонных и асфальтобетонных смесей с новейшими системами пылеочищения. И здесь ряд преимуществ: уменьшение воздействия на окружающую среду, повышение качества продукта, снижение затрат на энергоснабжение и безопасность сотрудников, наших людей.

— Какие сейчас ставите перед собой цели?

— Бесспорно, цель одна — Победа. Да, это все масштабнее и выходит за рамки нашей дорожно-строительной деятельности, но… Мы, украинцы, в очередной раз продемонстрировали всему миру свою исключительную смелость и сплоченность. Поэтому мы продолжаем выполнять свои обязанности, уверенно работаем сейчас всей компанией: ради восстановления страны. Каждый из нас: на передовой, на дорожном участке, в офисе — делаем все для того, чтобы приблизить Победу.