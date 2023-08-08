История Premier FOOD Group, которая производит «те самые хот-доги с АЗК» под брендом Mr. Grill 8 августа, 09:00 Новости компаний Виталий Войтович, основатель и CEO Premier FOOD Group (Фото:Premier FOOD)

Как крупнейшему производителю стритфуда удалось во время войны удержать лидерские позиции и способствовать развитию малого бизнеса

Утро 24 февраля 2022 года. Тысячи автомобилей едут в сторону западных областей Украины. Обеспокоенные водители едва продвигаются в пробках, пассажиры растерянно выглядывают в окна — далеко ли до заправки. Там можно передохнуть и съесть что-то горячее — хорошо знакомый хот-дог или бургер Mr. Grill. Тогда, в первые дни войны, именно АЗК стали импровизированными «пунктами несокрушимости», а продукция Premier Food Group — основным блюдом в дороге.

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Сегодня компания, которая более 15 лет развивает в Украине стритфуд-культуру, сохранила всю свою команду и продолжает работать. Более того, Premier FOOD Group дополнительно создала более 150 новых рабочих мест, увеличила производственные мощности, логистические комплексы и собственный автопарк. Основатель и СЕО группы компаний Виталий Войтович говорит: все благодаря преданности сотрудников и кредитной поддержке от государства.

До начала 2022 года Premier FOOD Group с собственным брендом Mr. Grill вышла на пиковые производственные нагрузки. Чтобы получить возможность производить больше продукции, компания проектировала новые промышленные мощности, планировала увеличить производственные площади, расширить инфраструктуру, сформировать дополнительные технологические линии для выпуска хот-догов и бургеров. А потом в Украину пришла полномасштабная война, и вместо большого строительства на повестке дня стало выживание бизнеса. Достойно пройти все испытания помогло единство команды, профессионализм специалистов и определенный запас прочности компании. «Мы не останавливали своей деятельности даже на один день, хотя это было весьма непросто. У нас нарушились цепочки поставок, логистика — все это пришлось быстро восстанавливать. Также мы столкнулись с падением сбыта, потому что ряд продавцов стритфуда остановили свою работу, — вспоминает СЕО Premier FOOD Group Виталий Войтович. — Кроме насущных операционных вопросов, встал вопрос безопасности. Чтобы люди могли спокойно работать, мы предложили сотрудникам и их семьям переехать в Тульчин Винницкой области, где находится наше производство». Всего за несколько дней компания провела релокацию части команды, создала новый хед-офис и уже на третий день полномасштабного вторжения приступила к волонтерской деятельности.

Миссия — выстоять

Как и ряд ответственных бизнесов, во время войны Premier FOOD Group активно помогает украинцам. Например, совместно с властями Виталий Войтович инициировал создание штаба гуманитарной помощи в Киеве. На станциях метро и в помещениях школ компания обустроила пункты питания для киевлян, затем кормила защитников столицы. Тогда в первые месяцы войны людям раздали 100 000 хот-догов и бургеров Mr. Grill. Всего жители Киева, Ирпеня, Василькова, Бородянки и Вышгорода получили около 20 тонн готовой продукции. Вскоре Premier FOOD Group наладила сотрудничество с благотворительными фондами и воинскими частями. Для защитников покупают самое необходимое — автомобили, технику, генераторы, дроны и тепловизоры. На сегодняшний день закрыто более 1000 запросов на сумму до 15 млн грн. А общий объем пищевой продукции, предоставленной гражданским и военным за время полномасштабного вторжения, достиг 150 тонн.

Деятельная позиция Premier FOOD Group принесла Виталию Войтовичу три государственные награды. В 2022 году — медаль Министерства обороны Украины «За содействие Вооруженным силам Украины» от министра обороны Алексея Резникова; в марте 2023 года — почетный нагрудный знак «За содействие армии» по приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. А недавно МОУ по приказу министра обороны Алексея Резникова отметило вклад Виталия Войтовича нагрудным «Знаком почета».

Фото: Premier FOOD

Развитие всегда актуально

Когда стало понятно, что война — новая украинская реальность, компания начала воплощать в жизнь стратегические планы. «Несмотря на риски, мы решили продолжить развитие производственных линий. Вера в победу и желание работать здесь и сейчас ради будущего стимулировали нас к активным действиям, — объясняет Виталий Войтович. — Также мы понимали, что продукция Mr. Grill помогает работать малому и среднему бизнесу по всей Украине. Поэтому успех нашей компании улучшит национальную экономику и увеличит поступления в бюджет страны».

Чтобы запустить масштабные изменения, Premier FOOD Group привлекла средства в ПриватБанке по программе льготного кредитования 5−7−9, которая стала одной из важнейших инициатив для поддержки предпринимательства в Украине. Главная цель программы — предоставить доступное кредитование предприятиям, развить их потенциал и поддержать рост бизнеса.

Среди главных критериев участия в программе 5−7−9 — финансовая стабильность компании, увеличение количества работников и достойная оплата труда. Показательно, что Premier FOOD Group полностью соответствует этим условиям, ведь компания успешно работает на украинском рынке 15 лет. За это время социально ответственный бизнес создал более 1000 рабочих мест.

По льготному кредитованию Premier FOOD Group получила 25 млн грн. Предоставленные средства инвестировали в модернизацию оборудования на предприятиях и расширение производственных линий. Это позволит увеличить объемы изготовления продукции. «Мы делаем капитальные вложения, которые в будущем принесут нам дополнительные преимущества и возможности. В конце концов, успешная работа компании на внутреннем рынке расширит наши экспортные возможности, что также положительно повлияет на украинскую экономику в целом», — рассказывает СЕО Premier FOOD Group.

Положительные сдвиги

Сейчас Premier FOOD Group продолжает неустанно развиваться. Компания не только сохранила всю свою команду, но и создала еще более 150 новых рабочих мест, сформировала собственный автопарк на более чем 80 специализированных машин с рефрижераторами, открыла новые логистические комплексы в Виннице, Полтаве, Львове, Днепре и Одессе. Также крупнейший отечественный производитель сосисок для хот-догов внедрил диджитальные решения, в частности системы WMS (мониторинг количества товаров, их размещение и состояние) и TMS (разработка эффективных маршрутов). Вместе с тем Premier FOOD Group с брендом Mr. Grill обслуживает более 2000 АЗК, 7000 точек стритфуда и 1500 розничных ритейлеров. «Наша продукция вполне конкурентоспособна на международном рынке. И уже сейчас мы поставляем товары в 20 стран мира, — говорит Виталий Войтович. —Также у нас есть амбиции наладить сбыт в ЕС. Кроме увеличения экспортных поступлений в государство, это поможет создать новые рабочие места для украинцев, которые вернутся из-за границы и с фронта. Мы верим в победу Украины и уже сейчас готовимся к новым вызовам, которые принесет послевоенное восстановление».