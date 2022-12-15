Как виноделка из Одесщины ушла на пенсию, стала фермеркой и обеспечила свое село чистой водой. 15 декабря, 12:56 Партнерский проект Вера Попаз, предпринимательница

Этот материал является частью проекта Corteva Agriscience, в рамках которого мы рассказываем истории женщин, которые восстанавливают фермерство во время войны и помогают своим общинам достичь продовольственной безопасности.

Сорок лет жизни Вера Попаз посвятила вину. На винодельческом заводе в селе Кубей Болградского района, вблизи границы с Молдовой, она работала и микробиологом, и технологом, и начальником цеха по разливу. Это одно из лучших мест в Украине для выращивания винограда для сухого красного вина Мерло-Саперви. «Оно густое и очень насыщенное — это констатируют известные сомелье из стран ЕС», — рассказывает Вера Попаз.

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Восемь лет назад она ушла на пенсию и за это время успела поработать управляющей небольшого отеля в Одессе, создать успешный фруктовый кооператив и благодаря грантам, полученным по программе TalentA от международной научно-исследовательской сельскохозяйственной компании Corteva Agriscience, обеспечила село чистой водой, установив профессиональную систему очистки. Кубей расположен у озера, но качество воды не соответствует нормам и пить без дополнительной очистки ее вредно для здоровья. «Хотя я выращиваю виноград, но вина не делаю, только покупаю. Вино остается для меня магическим, но еще больше магии для нас, жителей одесской степи, содержится в чистой воде — в ней жизнь. Благодаря Corteva мы не только снабдили ею кооператив и село, но и сможем открыть пекарню и выпекать хлеб для семи тысяч жителей Кубея», — делится фермер.

Жизнь продолжается

В 2018 году уже побывавшая на пенсии Вера Попаз приехала в гости к своему сыну в Одессу в 235 километрах от дома. Она не планировала возвращаться к активной работе. «Неожиданно, но утром в обычный день знакомые мне предложили возглавить небольшую гостиницу в городе на 30 номеров со своим рестораном и спа-зоной с бассейном», — с улыбкой вспоминает Вера и добавляет, что уже в 18:00 в тот же день вышла на свою новую работу.

Фото: Вера Попаз, предпринимательница

Освоить новое направление работы помог большой опыт руководящей деятельности на винодельческом предприятии. Работать было легко и приятно, однако из-за бурлившей Украиной эпидемии Covid-19 в начале 2020 года владельцы решили закрыть отель. И Вера вернулась домой.

Еще работая в Одессе, она предложила односельчанам создать кооператив. «Мы за счет паев получили большое здание площадью 1500 квадратных метров (бывшее админздание консервного завода) на самой высокой точке Буджацкой степи и два гектара прилегающих к этому зданию земель. Кроме того, у каждого из нас, семерых основателей кооператива, была своя земля. Так что под возделыванием у нас оказалось 30 гектаров земли, и мы начали вместе покупать семена, удобрения, занимать друг другу технику, совещаться и строить планы. Начали выращивать овощи, фрукты, ягоды, сделали ремонт в помещении — проложили электричество, водопровод, канализацию, заменили кровлю», — рассказывает Вера Попаз. Сейчас предпринимательница уделяет ему все свое время.

В 2021 году кооператив установил две теплицы, позволяющие выращивать сельскохозяйственную продукцию круглый год, и начал обрабатывать овощи и фрукты по технологии инфракрасной сушки, позволяющей сохранить 98−100% полезных веществ. «Мы изготовили первую партию томатов, абрикосов, черешни, малины, и остались очень довольны результатом, — говорит фермер. — Так что планируем расфасовывать продукцию и продавать ее в розницу, сейчас работаем над новой упаковкой и этикеткой».

Фермеры уже подумывают о планах развития. Одним из направлений может стать зеленый или этнографический туризм. «Намерены работать с известным проектом „Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии“, — говорит Вера Попаз. — Это нам по силам, однако необходимо наладить производство, привести в порядок помещения». Задумываются фермеры и над возможностью выращивать грибы.

Фото: Вера Попаз, предпринимательница

Обучение, вдохновляющее на новые свершения

В 2020 году Вера Попаз попала на обучение по образовательно-грантовой программе для женщин-фермеров, проживающих в сельской местности, TalentA, которую проводит и финансирует Corteva Agriscience. О такой возможности Вере рассказали знакомые.

«Преподаватели предоставили нам, участницам, разные знания — от нюансов по бухгалтерскому учету до выращивания зерновых в конкретной местности. У меня большой опыт работы во многих сферах, поэтому могу уверенно утверждать: существенные нюансы мы бы не узнали, если бы не TalentA. Информация появляется и меняется очень быстро, иногда невозможно сориентироваться, а в образовательном онлайн-хабе мы получили очень концентрированный, компактный и оптимальный пакет знаний, которые, что крайне важно, нам понадобились в ежедневной практике. Я пользовалась и буду пользоваться инструментами, которые мне открыли, — для меня это важная ценность этого проекта», — отметила Вера Попаз.

Во время обучения 2020 года она выиграла грант на сумму 5 тысяч долларов США, который был направлен на установку станции очистки воды, где жители Кубея, близлежащих сел и все желающие могут приобрести высококачественную питьевую воду стоимостью 1 грн за литр. Больница, садик и люди старше 80 лет получают ее бесплатно. «Мы ответственно подошли к вопросу выбора оборудования, — рассказывает Вера Попаз. — Нашли проверенную компанию с хорошей репутацией, закупившую все необходимое на основании анализов нашей артезианской воды. Она проходит трехкратную очистку, минерализацию и ионизацию. В перспективе если захотим, то сможем производить даже минеральную воду — такая возможность есть», — говорит предприниматель. За водой сюда приезжают даже из больниц и школ, расположенных рядом. Пока воду можно наливать в свою тару, однако члены кооператива планируют разливать ее в пятилитровые бутыли под торговой маркой «Здоровая вода» и продавать в магазинах.

Фото: Вера Попаз, предпринимательница

В 2021 году по рекомендации Веры другие члены кооператива — Наталья Кальчева и Мария Божкова — приняли участие в программе TalentA, получили знания, необходимые для успешного развития собственного бизнеса. А в этом году Вера Попаз решила снова пойти учиться. «С 2020 года Corteva стала для нас родной, TalentA стала для нас путеводителем, вектором, который направил нас и внушил надежду, что мы можем учиться, что у нас есть хорошие идеи, которые мы можем реализовать. Поэтому в 2022 году также решила принять участие в антикризисной программе обучения, направленной на формирование необходимых во время войны навыков, и написать грант», — говорит Вера Попаз и добавляет, что получила ценную психологическую поддержку, овладела навыками, как поддерживать других во время войны, и получила информацию о том, как организовать свою работу в период кризиса. И уже вторично выиграла грант.

Вырученные средства она планирует расходовать на установку глубинной скважины на территории своего кооператива, что предоставит доступ к воде в любое время. Сейчас ее периодически отключают. Это поможет развиваться еще одному проекту кооператива — собственной пекарне, что обеспечит самым необходимым односельчан. До сих пор хлеб и хлебобулочные изделия завозятся из окрестных сел, поэтому во время неблагоприятных погодных условий наблюдаются перебои. Часть продукции кооператив бесплатно будет предоставлять в больницы и пенсионерам старше 80 лет.

«Грант от TalentA дает нам возможность развиваться и мы, в свою очередь, помогаем людям в селе, ведь часть продукции пекарни будем передавать больницам и пенсионерам, а также помогаем людям очищенной водой и фруктами. Мы хотим еще заниматься переработкой молока. Сorteva продемонстрировала нам хороший пример социально ответственной компании, которая не просто говорит о поддержке, а на самом деле поддерживает фермеров, в том числе потому, что не финансирует страну-террориста, обстреливающую наши поля. С таким партнером мы будем более уверенно стремиться к Победе», — поделилась Вера Попаз.