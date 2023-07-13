Строить ответственно. Опыт Alterra Group 13 июля, 09:41 Позиция Alterra Group

Репутация девелопера коммерческой недвижимости складывается из портфолио воплощенных проектов и клиентов, которые сделали выбор в его пользу. А в условиях полномасштабной войны, в которых работает украинский бизнес шестнадцать месяцев, к этому добавляется важный фактор — умение несмотря на высокую неопределенность держать слово и выполнять взятые обязательства.

Для компании Alterra Group главным вызовом прошлого года стало строительство инновационного логистического комплекса PORT площадью 48 тысяч квадратных метров во Львове. На момент начала полномасштабного вторжения он еще не был достроен.

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«Перед клиентами у нас были обязательства. Две очереди складов были уже готовы на 90% и нужно было быстро сделать благоустройство территории, остальные были на разных стадиях строительства. Впрочем клиенты уже доставляли товар, чтобы возобновить работу своих компаний», — вспоминает то время Виктория Ковальчук.



Главное — девелоперу удалось почти нереальное: завершить строительство логистического комплекса в запланированные до войны сроки и именно в той концепции, которая разрабатывалась до полномасштабного вторжения: все условия для роста бизнесов, комфорт для сотрудников компаний-резидентов, эстетический вид и благоустройство, которые кардинальным образом отличаются от типовых складских зданий.



Виктория Ковальчук, CEO компании Alterra Group

«Мы ставили себе вызовы, не останавливались и двигались вперед, — говорит CEO компании Alterra Group Виктория Ковальчук, — Увеличили количество работников на строительной площадке до двухсот человек ежедневно. Запланировали возвести седьмую очередь площадью 12 353 кв. м в течение полугода — и сдержали слово. Вывозили строительные материалы с территорий, где велись боевые действия, во время полномасштабной войны ввели в эксплуатацию четыре очереди строительства, а это — 37 590 кв. м. Мы не изменили своим принципам и создали красивый логистический комплекс».



Таким образом, PORT стал первым и пока единственным масштабным инфраструктурным объектом, построенным в Украине во время полномасштабной войны. Сейчас здесь расположены офисы, складские помещения, производства и шоу-румы более пятидесяти компаний, представляющих различные сферы экономики — телекоммуникации, логистика, E-commerce, фармацевтика, продукты питания, промышленные и автомобильные товары и т. д.



PORT — это не просто логистический центр, а инновационная экосистема, в основе которой лежит принципиально новый подход к созданию проектов коммерческой недвижимости. Ведь здесь созданы все условия для развития бизнеса и комфортной работы сотрудников.



Компания «Омега», крупнейший оператор рынка автокомпонентов Украины, выбрала PORT благодаря экспертизе девелопера в услуге built-to-suit — то есть, строительство объекта под конкретные потребности клиента.



«Во Львове нам удалось найти очень удобную локацию для расположения склада, — рассказывает директор Департамента управления недвижимостью Евгения Пригода, — Самое весомое преимущество услуги Built-to-suit от Alterra Group, которую мы выбрали — это то, что под готовые бизнес-процессы нам начали проектировать склад, а не наоборот. Очень благодарны, что партнеры обратили внимание на необходимость построения бомбоубежища для склада, что сейчас является важным элементом любого помещения. Это позволит гарантировать безопасность наших сотрудников и клиентов».



Самый большой склад в структуре своей компании именно в PORT открыл почтово-логистический оператор Meest International: «Мы выбрали PORT Lviv из-за удобного расположения, качественного склада, который соответствует нашим требованиям, и оптимальной стоимости аренды»,— прокомментировал Александр Ваулин, операционный директор Meest International.



Для бизнеса Meest International локация в этом логистическом комплексе имеет стратегическое значение: здесь все международные посылки будут проходить сортировку и распределяться дальше на локальные службы доставки. Также этот склад будет обрабатывать возвраты от клиентов.



Ведущий национальный дистрибутор медицинских препаратов «Бизнес-центр «Фармация» переехал в PORT из-за соответствия складского помещения к условиям хранения фармацевтических препаратов. Также Alterra Group предложила выгодные условия аренды, осознавая важность стабильной работы компании как логистического партнера государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» во время полномасштабной войны.



Отдельного внимания заслуживает опыт сотрудничества Alterra Group и производителя водоочистного оборудования Ecosoft. Во время оккупации части Киевской области производство последнего было полностью разрушено. Директор операционного департамента компании Юрий Чечайлюк вспоминает: «К сожалению, после оккупации нашего района уцелевших производств и складских комплексов остались единицы, и мы использовали эту возможность работать вместе с Alterra Group. Мы были одновременно и осторожны, и смелы, чтобы принять решение разместить склад в Гостомеле. Alterra Group была одновременно осторожна и смелая, чтобы завершить строительство и сдать объект в Гостомеле. Пожалуй, это наше время, когда мы нужны друг другу и когда сотрудничество помогает развиваться нашим компаниям». И вот Ecosoft возобновил работу, переехав в современный, полностью автономный склад JAM, который спроектировал и построил девелопер Alterra Group.



Дмитрий Ковальчук, основатель Alterra Group

Какие дальнейшие приоритетные планы у девелопера? «Мы сейчас активно работаем над концепциями нескольких индустриальных парков в Украине, ведь понимаем потребности наших клиентов и хотим помочь отечественному бизнесу в развитии и выходе на международный рынок. Именно для этого мы планируем создать среду, в которой будут сочетаться государственные льготы и сервисы, которые будут способствовать качественному развитию резидентов таких индустриальных парков. В PORT мы уже создали такую экосистему, которая способствует качественному развитию бизнеса, а сейчас будем воплощать амбициозную цель — масштабировать ее на индустриальные парки. Мы уже имеем нужный опыт строительства, логистики и производства в военное время. И эта экспертиза поможет нам строить современные индустриальные парки», — уверяет основатель Alterra Group Дмитрий Ковальчук.