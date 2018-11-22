Вопрос национального значения. Швейцария решает судьбу коровьих рогов

В воскресенье, 25 ноября, в Швейцарии пройдет референдум по вопросу национального значения, который буквально разделил альпийскую страну на два лагеря – За достоинство скота. Вопрос, который будет подниматься – нужно ли спиливать рога коровам или оставить за ними право жить в "естественной комплектации".

Референдум был инициирован 66-летним фермером Армином Каполом, пишет Reuters.

Он говорит, что удаление рогов является негуманным и неэтичным по отношению к животным. Фермер уже собрал более 100 тыс. подписей – теперь по закону власти обязаны собрать национальное голосование.

"Мы должны уважать коров и оставлять их такими, как они созданы природой", – считает Капол. Он утверждает, что рога помогают коровам общаться и регулировать температуру своего тела.

Также он считает, что "коровы без рогов выглядят нерадостными".

Сейчас примерно три четверти швейцарских коров, которые являются национальным символом и туристической достопримечательностью страны, безрогие из гигиенических и экономических соображений.

Как говорят эксперты, фермер может получить большое число голосов со стороны защитников животных. Среди них многие выступают против дефорирования (прижигание рогатого скола седативного теленка раскаленным железом). Критики говорят, что это болезненно и неестественно, но сторонники сравнивают его с кастрированием кошек или собак и утверждают, что это проблема безопасности.

Эксперты утверждают, что так как коровы с рогами требуют больше пространства для содержания, то для выравнивания конкурентных условий рогатое стадо нужно субсидировать. Обойдется это в $15 млн в эквиваленте.