Вопрос на миллиард. Нафтогаз назвал причины отказа размещать евробонды

Нафтогаз Украины объясняет отказ от размещения еврооблигаций волатильностью рынков.

Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев на своей Facebook-странице.

"Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций Нафтогаза: нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным", – пишет он.

Коболев также отметил, что Нафтогаз продолжает отслеживать рыночную ситуацию и планирует вернуться к вопросу размещения еврооблигаций на внешних рынках при более благоприятных условиях.

НАК Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

По итогам 2017 года Нафтогаз получил чистую консолидированную прибыль 39,5 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,5 млрд грн.

22 октября Кабмин одобрил выпуск Нафтогазом 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд. Нафтогаз планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

По словам коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, в 2019 году компании будет необходимо погасить около 15 млрд грн долга.

С 5 ноября Нафтогаз проводил серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов.

Однако, 15 ноября представитель иностранного банка сообщил агентству Українські Новини, что Нафтогаз отказался выпускать еврооблигации.