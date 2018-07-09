Volkswagen выходит на рынок аренды автомобилей

Немецкий автоконцерн Volkswagen анонсировал выход на рынок каршеринга – аренды автомобилей – в Германии в 2019 году.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Услуги каршеринга в Германии будет предоставлять UMI Urban Mobility International – дочерняя компания Volkswagen.

Уже с 2020 года услуга каршеринга станет доступна в некоторых крупных городах Европы, Северной Америки и Азии.

"Мы убеждены, что рынок каршеринга по-прежнему перспективен. Именно поэтому мы выходим на этот рынок с целостной концепцией, которая предполагает удовлетворение любых потребностей клиентов – от короткой поездки, которая занимает всего несколько минут, до продолжительного путешествия", - отметил член совета директоров Volkswagen Юрген Штакманн.

Концерн Volkswagen состоит из 342 компаний, занимающихся производством автомобилей и связанными с этим услугами. Volkswagen является крупнейшим производителем автомобилей в Европе, которому принадлежат 12 брендов, включая Audi, Skoda, Porsche, Lamborghini и Bentley. Концерн имеет 120 заводов, автомобили поставляются в 153 страны.