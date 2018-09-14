Volkswagen прекратит производство легендарного автомобиля Жук

Немецкая компания Volkswagen AG решила прекратить производство автомобиля Beetle (Жук) после 80 лет его присутствия на мировом рынке.
Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, передает Интерфакс-Украина.
Автопроизводитель в следующем году остановит выпуск Beetle на заводе в Мексике - последнем предприятии, которое производит эту машину.
Как отмечает AFP, о прекращении выпуска Жука было объявлено еще в марте, но после этого появились слухи, что культовый автомобиль все же будет производиться и далее.
Между тем глава американского филиала Volkswagen Хинрих Вебкен не стал полностью исключать того, что когда-либо производство Beetle возобновится, сообщает Deutsche Welle.
Последнее поколение Жуков дебютировало в 2011 году, однако история автомобиля началась в 1938 году. Beetle является одним из долгожителей авторынка и входит в число самых продаваемых моделей всех времен. По всему миру было продано порядка 22,7 млн данных машин.
Производство оригинального Жука было прекращено еще в 2003 году, более вместительная и комфортабельная версия New Beetle выпускается с 1997 года, в том числе с 1999 года - в Мексике.
Volkswagen продала в США в прошлом году всего 15 тыс. Жуков. Это составляет менее 5% от общего объема продаж компании на американском рынке (339,7 тыс. машин).
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