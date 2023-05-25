За прошлый год компания COSMOLOT перечислила на помощь защитникам Украины более 22 млн грн. Сегодня усилия компании сконцентрированы на поддержке отечественных военных разработок. Как COSMOLOT помогает производить современное оружие для ВСУ?

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В конце 2022 года первый лицензированный игорный бренд в Украине COSMOLOT объявил о сотрудничестве с украинской технологической компанией UA Dynamics и стал первым коммерческим бренд-партнёром UA Dynamics 一 разработчиком и производителем многоразовых ударных БПЛА Punisher.



Сейчас COSMOLOT расширяет партнерство с украинскими производителями технологического оружия и развивает собственную платформу Brave Inventors для поддержки полезных военных разработок, помогая их разработчикам найти инвесторов.



Помощь COSMOLOT

В рамках партнерства с UA Dynamics компания COSMOLOT уже передала более 6 млн грн на два комплекса ударных беспилотников Punisher вместе с контейнерами полезной нагрузки и комплектующие для обеспечения дальнейшего функционирования БПЛА.



COSMOLOT поддерживает разработчиков Punisher на постоянной основе и будет продолжать это делать и в дальнейшем.



«Компания COSMOLOT помогает нам обеспечить экипажи не только комплексами, но и новыми самолетами, которые время от времени могут теряться, разбиваться. Также мы можем получить помощь в комплектовании контейнеров полезной нагрузки, которые отправляем на фронт. Мы уже передали около 500 контейнеров на 37 экипажей. Сумма там немаленькая», 一 отмечал ранее представитель команды разработчиков БПЛА Punisher Максим Суботин.

Сегодня этот ударный дрон изготавливается преимущественно за счет донатов общественности, средств самих разработчиков Punisher (большинство из них — ветераны войны) и помощи отдельных представителей бизнеса.

Долгосрочная цель COSMOLOT 一 привлечь внимание инвесторов к современным украинским военным разработкам, которые не уступают в эффективности наиболее высокотехнологичным аналогам оружия в мире.

Платформа Brave Inventors

Для расширения производства украинской оборонной продукции недавно COSMOLOT инициировал платформу Brave inventors 一 первое украинское онлайн-экспо, которое объединяет производителей военного оружия и снаряжения, инвесторов, волонтёров и другие стороны, заинтересованные в улучшении обороноспособности страны.

Первые 10 изобретений от украинских разработчиков были представлены на Brave Inventors уже в декабре 2022-го, а через несколько месяцев появилась обновленная, современная и усовершенствованная платформа.

Цель платформы 一 помочь украинским защитникам с новым вооружением и оборудованием, которое может дать преимущество на поле боя; открыть новую нишу для military-tech инвестирования в Украине; предоставить шанс украинским производителям запустить новые собственные разработки; поддержать экономику государства и привлечь внимание мирового сообщества к украинским военным разработкам.

«Украинский бизнес должен поддерживать отечественных разработчиков. Мы верим в то, что спустя несколько лет в Украине может появиться собственный miliary-tech кластер, который станет аналогом калифорнийской Кремниевой долины в сфере IT. У нас есть для этого все возможности», 一 говорит Елена Бабыкина, Head of Communications COSMOLOT.

По состоянию на сегодняшний день Brave Inventors уже привлекла более 100 изобретений и начала создавать экосистему партнеров, заинтересованных в таком производстве.