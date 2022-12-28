Эпицентр передал Минздраву очередную партию из десяти автомобилей скорой помощи 28 декабря, 15:00 Новости компаний Эпицентр

Новые реанимобили получили центры медицинской экстренной помощи Херсонской, Житомирской, Волынской и Сумской областей и военные медики подразделений сил обороны.

Эти скорые были приобретены в рамках благотворительной инициативы «Рятуємо життя». Она реализуется компанией «Эпицентр» совместно с покупателями, партнерами и поставщиками, которые донатят на скорые и таким образом благодарят медиков. Всего с августа этого года компания профинансировала и передала 30 реанимобилей для нужд медицины катастроф на сумму более 80 млн грн.

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Фото: Эпицентр

«В рамках нашей благотворительной инициативы передаем Минздраву очередную партию скорых. И мы будем продолжать помогать медикам спасать жизнь столько, сколько это потребуется. Следующую партию из 10 автомобилей производитель обещает изготовить уже к середине января. Закупка автомобилей скорой помощи произошла благодаря объединению усилий компании „Эпицентр“, ее партнеров, поставщиков и покупателей. В этом единении и взаимоподдержке отражаются сила и мощь украинского народа. И очень символично, что мы передаем эти автомобили, когда мир отмечает Рождество. Это время, когда человечество смотрит в будущее с надеждой и верой в спасение, а украинцы — еще и с большой мечтой о мире и победе», — отметила во время передачи скорых основательница и глава ООО «Эпицентр К» Галина Герега.

Фото: Эпицентр

Переданные автомобили скорой помощи на базе Citroen Jumper класса С благодаря своей эргономичности и техническим характеристикам получили положительные отзывы от работников здравоохранения. Машины оборудованы дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, инфузоматами, глюкометрами, стационарными баллонами с кислородом и портативными аппаратами ИВЛ. Это позволяет медикам проводить реанимационные действия непосредственно в карете скорой.

«Мы благодарны ответственному бизнесу и его клиентам за поддержку системы здравоохранения в сверхсложное для всех нас время. Знаю, вам тоже непросто, но уверен, что общими усилиями мы выстоим, победим и восстановим нашу страну. Автомобили, которые мы получали раньше от компании „Эпицентр“, уже спасают жизни украинцев, пострадавших от действий страны-агрессора, поэтому на самом деле каждый донат, большой и маленький, — не о деньгах, а о спасении целых семей», — добавил министр здравоохранения. Украины Виктор Ляшко.

Фото: Эпицентр

Эпицентр продолжает благотворительную инициативу в сети торговых центров и призывает присоединяться всех неравнодушных к поддержке страны и медиков, ежедневно спасающих жизни украинцев.

Справка. Эпицентр — лидер украинского рынка ритейла с полностью отечественными инвестициями. По состоянию на декабрь 2022 г. сеть компании объединяет 74 действующих торговых объекта под брендами Эпицентр и Новая Линия в разных регионах страны. В результате боевых действий три ТЦ Эпицентр в Чернигове, Мариуполе и Буче были полностью уничтожены. Еще часть торговых объектов была вынуждена прекратить работу из-за оккупации украинских территорий или близости к зонам боевых действий. Несмотря на существенные потери, компания не только продолжает обеспечивать украинцев всеми необходимыми товарами, но и активно помогает стране. Общая сумма помощи от компании с начала широкомасштабного вторжения в Украину уже превысила 1 млрд грн.