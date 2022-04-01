Не все сразу. Кинотеатры не начнут работать с 1 апреля — министр культуры 1 апреля, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Кинотеатры в Украине не возобновят работу с 1 апреля (Фото:@olyadanylova / Instagram)

Украинские кинотеатры не будут возобновлять работу с 1 апреля из-за невозможности обеспечить технику безопасности в условиях военного положения.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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«Пока мы не рассматриваем такую возможность (возобновить работу кинотеатров, — ред.), поскольку важны правила безопасности: если есть бомбоубежища, укрытия, тогда это возможно», — сказал он.

Ранее в Министерстве культуры сообщали, что с 1 апреля в Украине постепенно снова приступят к работе заведения культуры и искусства, в частности театры, оперы и концертные залы.

Каждое заведение культуры будет готовить свою программу и работать по собственному графику. Часть средств от приобретенных билетов пойдет на помощь украинским защитникам или на гуманитарную поддержку.

События в учреждениях культуры и искусства будут проходить с учетом требований военного положения. В случае воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие, расположенное в заведении, — следовательно, количество мест ограничено.

Ткаченко рассказал, что данный эксперимент уже находится в активной фазе на западе Украины. В частности, театральные представления проходят в Ивано-Франковском театре и вскоре начнут проходить в Киеве, Одессе и Львове, где уже состоялись акции к 180-летию со дня рождения украинского композитора Николая Лысенко. Кроме того, представления уже показывают в бомбоубежищах Харькова.

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