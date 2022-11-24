В ДТЭК заявили, что водоснабжение в Киеве будет восстановлено в ближайшее время 24 ноября, 09:39 Блэкаут в Киеве (Фото:VALENTYN OGIRENKO \ Reuters)

В ДТЭК заявили, что водоснабжение в Киеве будет восстановлено в ближайшее время. Также работы ведутся в Днепре и Одессе.

В энергохолдинге ДТЭК заявили, что полное восстановление водоснабжения в Киеве ожидается в ближайшее время.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Интерфакс-Украина.

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«В ближайшее время ожидается полное восстановление водоснабжения в Киеве. Проводятся работы по возвращению водоснабжения в Днепре и в Одессе», — отметил Сахарук.

При этом он отметил, что ситуация в энергосистеме после очередного террористического ракетного удара России крайне сложная.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 70% украинской столицы остается без электроэнергии, воду вернулись пока только жителям Левого берега.

23 ноября российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.