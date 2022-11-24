В ДТЭК заявили, что водоснабжение в Киеве будет восстановлено в ближайшее время

24 ноября, 09:39
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Блэкаут в Киеве (Фото:VALENTYN OGIRENKO \ Reuters)

Блэкаут в Киеве (Фото:VALENTYN OGIRENKO \ Reuters)

В ДТЭК заявили, что водоснабжение в Киеве будет восстановлено в ближайшее время. Также работы ведутся в Днепре и Одессе.

В энергохолдинге ДТЭК заявили, что полное восстановление водоснабжения в Киеве ожидается в ближайшее время.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Интерфакс-Украина.

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«В ближайшее время ожидается полное восстановление водоснабжения в Киеве. Проводятся работы по возвращению водоснабжения в Днепре и в Одессе», — отметил Сахарук.

При этом он отметил, что ситуация в энергосистеме после очередного террористического ракетного удара России крайне сложная.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 70% украинской столицы остается без электроэнергии, воду вернулись пока только жителям Левого берега.

https://www.youtube.com/watch?v=F6po_NZtoYs&feature=youtu.be

23 ноября российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Киев Одесса Энергетика ДТЭК Водоснабжение Город Днепр Война России против Украины

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