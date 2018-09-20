Vodafone расширил 4G в четырех областях Украины

4G от Vodafone стал доступен в еще 9 городах

Один из крупнейших украинских мобильных операторов Vodafone расширил 4G сеть в диапазоне 1,8 Ггц в Одесской, Волынской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

"Сеть четвертого поколения появилась в таких населенных пунктах Донецкой области: Волноваха, Донское, на Волыни: Боголюбы, Подгайцы, Прилуцкое, в Днепропетровской области: Илларионово и Песчанка, а также в Одесской области: Иличанка и Новая Долина", – сообщили в Vodafone.

В компании заявляют, что на сегодня уже 14,5 млн жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. В целом 4G охватывает 18 областей, а именно Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую, Черниговскую, Закарпатскую, Луганскую и Донецкую области.

Готовность к 4G абоненты могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Клиенты оператора могут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключенные услуги.

6 марта 2018 года состоялся тендер по продаже частот для 4G-связи. Большая тройка украинских операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell суммарно потратили 5,4 млрд грн за 6 лотов в диапазоне 1800 МГц. Крупнейшим покупателем стал Киевстар, который потратил на три лота 2,8 млрд грн, затем идет Vodafone – 1,8 млрд грн, а lifecell – 795 млн грн.

30 марта Vodafone запустил 4G-связь в диапазоне 2600 МГц в 20 городах Украины.

Vodafone Украина – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Сеть Vodafone к концу 2017 года обслуживала 20,8 млн абонентов. 99% Vodafone Украина принадлежит нидерландской Prelludium B.V., является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Vodafone Group – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках.