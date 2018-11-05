Vodafone предупредил о закрытии старых тарифов МТС-Украина

Оператор мобильной связи Vodafone Украина до конца ноября закроет последние действующие архивные тарифы под брендом МТС-Украина.

Об этом говорится в сообщении оператора.

"В ноябре Vodafone Украина завершает переход на работу под брендом Vodafone. В частности, будут закрыты последние архивные тарифы МТС-Украина – тарифы контрактной формы подключения", – сообщили в компании.

Абоненты этих тарифов смогут выбрать для себя любой из действующих тарифов Vodafone Украина, подчеркивают в пресс-службе оператора.

"Переход в актуальные тарифы бесплатный и для клиентов большинства старых тарифов МТС-Украина завершится до 30 ноября. Каждый абонент получит SMS-сообщение с информацией о закрытии тарифа и сроками для перехода в тарифы Vodafone Украина", – отмечают в компании.

Если абонент не сможет выбрать тариф самостоятельно, оператор предложит каждому клиенту наиболее оптимальный для него вариант тарифа, исходя из информации о ежемесячных расходах на связь, наборе и объеме услуг, которыми пользуется клиент.

На сегодняшний день продолжают действовать более 60 тарифов МТС-Украина, однако абонентов в каждом из них немного, уточнили в пресс-службе оператора в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"Среди действующих тарифов есть даже тарифы UMC. Все они уже давно утратили актуальность и большинство таких тарифов автоматически закроется до конца месяца", – подчеркивают в Vodafone Украина.

Vodafone Украина (ранее МТС-Украина) – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Сеть Vodafone обслуживает 20,9 млн абонентов в стране.

Vodafone Group – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках.