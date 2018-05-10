Vodafone договорился о покупке европейского интернет-гиганта

Британский оператор связи Vodafone Group Plc достиг соглашения о приобретении европейских активов телекоммуникационной компании Liberty Global Plc за €18,4 млрд, включая долг компании в размере €7,6 млрд.

Об этом сообщили в Liberty, передает агентство Интерфакс-Украина.

Liberty Global была образована в 2005 году в результате слияния Liberty Media и UGC. Компания является крупнейшим провайдером широкополосного интернета за пределами США.

В сделку вошли активы в Германии, Венгрии, Румынии и Чехии.

Сумма сделки в 11,5 раз превышает показатель свободного денежного потока, зафиксированного подразделением в 2017 году. По оценкам руководства Vodafone, синергия составит порядка €1,5 млрд в год.

При этом отмечается, что сделка может вызвать подозрения у антимонопольных регуляторов. Vodafone является крупнейшим поставщиком кабельных услуг в Германии, Liberty занимает на рынке этой страны второе место. Против объединения активов уже выступили представители немецкой компании Deutsche Telekom.

Vodafone занимает второе место в мире среди сотовых операторов по числу абонентов и пятое по выручке.