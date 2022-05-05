Цена вопроса — 100 евро в год. Во сколько обойдется Европе отказ от российской нефти 5 мая, 20:01 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Отказ от российской нефти — политическая, а не экономическая проблема (Фото:energyintel.com)

Для Европейского Союза отказ от российских углеводородов является вопросом политической воли, а не выживания. Эмбарго на российскую нефть будет стоить около 100 евро для одного взрослого европейца в год.

Об этом в колонке для ЧП пишет Герман Галущенко, министр энергетики Украины, призывая страны ЕС отказаться от российской нефти.

Он отмечает, что в 2021 году Евросоюз заплатил России за энергоносители около 88 млрд евро, в том числе почти 70 млрд — за нефть и нефтепродукты. Военный бюджет России в том же году составил 62,5 млрд евро.

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«Кремль может полностью финансировать свой ВПК за счет продажи энергоресурсов в Европу, и все равно еще останется несколько десятков миллиардов на дополнительные вооружения. Сегодня эти деньги, воплощенные в самолетах, ракетах и танках, убивают украинцев и разрушают нашу страну», — пишет Галущенко.

Он подчеркивает, что запрет ЕС на импорт российских энергоносителей выходит далеко за пределы бытового неудобства от роста цен на заправках: нефтяное эмбарго, рассматриваемое ЕС в рамках шестого пакета санкций против РФ, является одним из ключевых шагов для того, чтобы ограничить возможность Путина финансировать войну.

«По оценкам участников конференции в Европейском Парламенте, посвященной санкциям ЕС, состоявшейся еще 4 апреля, влияние на экономику 27 государств-членов ЕС в среднем будет управляемым: оно будет равно снижению доходов на 0,2−0,3% или около 100 евро на взрослого европейца», — отмечает министр.

«Наверное, лучше всего эту мировоззренческую разницу высказал премьер-министр Италии Марио Драги, спросив европейское сообщество, к чему оно стремится — к миру или возможности включить кондиционер?» — приводит аргумент Галущенко.

Полную версию колонки Нефтяное эмбарго. Когда и как Европа лишит военную машину Путина «горючего» читайте здесь.

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