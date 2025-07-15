Европейская комиссия уведомила Италию, что жесткие условия, выдвинутые властями страны для сделки UniCredit SpA по покупке конкурирующего Banco BPM, могут нарушать законодательство Евросоюза.

UniCredit сделал предложение о покупке Banco BPM в ноябре прошлого года, оценив банк в 10,1 млрд евро. ЕК в июне разрешила UniCredit приобрести Banco BPM, одобрив потенциальную сделку с рядом условий, в том числе, о продаже части отделений банками, сообщает Интерфакс-Украина.

Между тем Италия предъявила UniCredit ряд требований для завершения сделки на основании внутреннего законодательства, дающего властям страны полномочия вмешиваться в инвестиции в компании, работающие в стратегических секторах, включая банковский (так называемое «золотое правило»).

Вслед за этим UniCredit заявил, что затрудняется с принятием финального решения относительно своего предложения о покупке Banco BPM из-за условий, выдвинутых властями Италии. Они предполагают ограничения, относящиеся в первую очередь к тому, каким образом объединенный фининститут будет осуществлять кредитную деятельность и управление ликвидностью, сообщил тогда UniCredit. Кроме того, ограничения касаются российских операций банка, а также управления активами компании Anima, которую покупает Banco BPM.

Согласно предварительным оценкам ЕК, решение властей Италии противоречит правилам ЕС в сфере слияний и поглощений, и не имеет достаточного обоснования. Кроме того, оно несовместимо с другими положениями законодательства ЕС, включая нормы о свободном движении капитала, говорится в сообщении регулятора.

Итальянский суд 12 июля отменил часть условий, выдвинутых властями страны к UniCredit.

ЕК рассмотрит следующие шаги после получения ответа от властей Италии, отмечается в сообщении.

Акции обоих банков дорожают в понедельник, поскольку заявление ЕК повышает надежды на закрытие сделки. Стоимость бумаг Banco BPM выросла на 3,7%, UniCredit — на 0,1%.

Ранее сообщалось, что итальянский банк UniCredit хочет купить долю в немецком банке Commerzbank в случае провала переговоров о слиянии последнего с Deutsche Bank.

23 сентября 2024 года Commerzbank AG предупредил правительство Германии, что потенциальная сделка по покупке банка итальянским UniCredit может привести к сокращению объемов кредитования малого и среднего бизнеса, составляющего основу экономики ФРГ.

В ноябре 2024 года стало известно о том, что второй крупнейший банк в Италии — UniCredit — покупает за $11 млрд 100% Banco BPM, который занимает четвертую позицию в рейтинге самых дорогих банков страны.