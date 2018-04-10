Вложения в инвестпроекты в АПК в Украине достигли 41 млрд грн

За год инвестиции в агропроекты увеличились в 1,5 раза

Общая стоимость инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Украины по состоянию на начало 2018 года оценивается почти в 41,3 млрд грн. Это почти в 1,5 раза (на 48%) больше, чем на начало прошлого 2017 года.

Такие данные обнародовало Министерство аграрной политики и продовольствия.

В целом это 474 инвестиционных проекта.

Из них 23,6% приходится на скотоводство (112 проектов), 18,6% - на обработку, хранение зерновых и технических культур (88 пректов), 12,4% - на свиноводство (59 пректов), 12,2% - на овоще- и фруктохранилища (58 пректов).

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства производителей (74,3%). Стоимость инвестпроектов варьируется от 100 тыс. грн до 9,6 млрд грн.

Наибольшее количество инвестпроектов внедряется в Полтавской (69), Львовской (64), Винницкой (48), Черновицкой (43) и Черкасской (41) областях.

"Завершение этих проектов создаст около 16 тыс. новых рабочих мест", - отмечают в МинАП.

Напомним, что общая стоимость инвестпроектов в АПК Украины оценивалась в 27,9 млрд грн по состоянию на 1 января 2017 года, и насчитывала 380 проектов.

Ранее НВ Бизнес писал, что у инвесторов снова просыпается интерес к покупкам украинских активов. Правда, пока в основном в одной отрасли – в АПК. ТОП-10 сделок по слиянию и поглощению по итогам 2017 года по данным KPMG оценивается в $714 млн. На сельскохозяйственный сектор пришлась почти половина операций.