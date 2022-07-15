И TUI с ними! Российский олигарх Мордашов сократил свою долю в крупнейшем туроператоре Европы, уменьшилось ли его влияние?

15 июля, 08:34
Эксклюзив НВ
Алексей Мордашов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

Алексей Мордашов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

Автор: Артем Ильин

Немецкий туроператор TUI Group за месяц сменил структуру собственности. Доля россиянина Мордашова и его семьи уменьшилась. Но это не единственное существенное изменение в деятельности компании, получившей репутационные риски из-за санкций.

В начале июля 2022 года TUI Group, один из крупнейших в мире туристических операторов, получил двух новых акционеров. Относительно небольшое количество акций купили Себастьян Эбель, который в октябре станет новым СЕО компании, и Сибилль Райсс, которая с 1 июля 2021 года является членом Совета директоров.

Видео дня

Российский олигарх Алексей Мордашов наоборот снизил свою долю в TUI. Означают ли последние изменения, что он лишается влияния на компанию? НВ Бизнес выяснял детали.

Туристический монстр

TUI — одна из крупнейших туристических групп мира с собственными самолетами и гостиницами. По итогам 2019 года, накануне введения карантинных ограничений и транспортных локдаунов, компания обслужила 21 млн клиентов. И это без учета совместных предприятий в Канаде и России. Доход компании тогда составил почти 19 млрд евро, но в прошлом году упал до 4,7 млрд евро. Благодаря снятию большинства карантинных ограничений ситуация в туристическом и транспортном секторах улучшается. За первое полугодие этого года компания получила почти 4,5 млрд. евро дохода, то есть почти как за весь 2021 год.

Сам Бренд TUI (Touristik Union International) появился в 2012 году. До этого компания работала под названием Preussag AG. Это промышленный конгломерат, возникший 9 октября 1923 года как Прусская горно-металлургическая компания (PBHAG). Тогда под крышей акционерной компании объединили государственные активы Пруссии: угольные шахты, металлургические заводы, соляные рудники, производство янтаря и вспомогательные компании. В 1997 году Preussag избавилась от промышленных активов и сосредоточилась на индустрии отдыха.

По иронии судьбы ее крупнейшим акционером в итоге стал промышленник из России.

Российский акционер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Туризм Акции Санкции против России Северсталь TUI Алексей Мордашов. Туроператор корпоративное управление

Эксклюзивы НВ

Павел Барри
Вице-президент и директор Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council
От чуда на Днепре до трясины. Чем закончится война в Украине — четыре новых сценария

В самом начале марта, вскоре после вторжения России в Украину, мы изложили четыре сценария развития войны. Четыре месяца спустя мы пересматриваем все варианты

14 июля, 23:00
Мнения
Синдром разбитого сердца является внезапной формой сердечной недостаточности (Фото:Fa Barboza/Unsplash)
Сильные эмоции /
Можно ли умереть от счастья или разбитого сердца? Да, и вот почему
14 июля, 21:00
Медицина
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:sluga-narodu.com)
«Трухин депутатский мандат не сложит» /
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк — о скандалах, связанных с коррупцией и госизменой. Интервью
14 июля, 09:06
Политика
Загрузка...
poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X