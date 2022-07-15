И TUI с ними! Российский олигарх Мордашов сократил свою долю в крупнейшем туроператоре Европы, уменьшилось ли его влияние?

Немецкий туроператор TUI Group за месяц сменил структуру собственности. Доля россиянина Мордашова и его семьи уменьшилась. Но это не единственное существенное изменение в деятельности компании, получившей репутационные риски из-за санкций.

В начале июля 2022 года TUI Group, один из крупнейших в мире туристических операторов, получил двух новых акционеров. Относительно небольшое количество акций купили Себастьян Эбель, который в октябре станет новым СЕО компании, и Сибилль Райсс, которая с 1 июля 2021 года является членом Совета директоров.

Российский олигарх Алексей Мордашов наоборот снизил свою долю в TUI. Означают ли последние изменения, что он лишается влияния на компанию? НВ Бизнес выяснял детали.

Туристический монстр



TUI — одна из крупнейших туристических групп мира с собственными самолетами и гостиницами. По итогам 2019 года, накануне введения карантинных ограничений и транспортных локдаунов, компания обслужила 21 млн клиентов. И это без учета совместных предприятий в Канаде и России. Доход компании тогда составил почти 19 млрд евро, но в прошлом году упал до 4,7 млрд евро. Благодаря снятию большинства карантинных ограничений ситуация в туристическом и транспортном секторах улучшается. За первое полугодие этого года компания получила почти 4,5 млрд. евро дохода, то есть почти как за весь 2021 год.

Сам Бренд TUI (Touristik Union International) появился в 2012 году. До этого компания работала под названием Preussag AG. Это промышленный конгломерат, возникший 9 октября 1923 года как Прусская горно-металлургическая компания (PBHAG). Тогда под крышей акционерной компании объединили государственные активы Пруссии: угольные шахты, металлургические заводы, соляные рудники, производство янтаря и вспомогательные компании. В 1997 году Preussag избавилась от промышленных активов и сосредоточилась на индустрии отдыха.

По иронии судьбы ее крупнейшим акционером в итоге стал промышленник из России.