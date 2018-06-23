Власти Киева отказалась платить Нафтогазу долг компании Ахметова

Кличко подчеркнул, что Киев готов решить проблемы с долгами при условии их реструктуризации

Киевская власть не собирается платить компании Нафтогаз Украины штрафы частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова, сумма которых сегодня составляет около 1,2 млрд грн.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала Киев, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Я делаю все, чтобы защитить интересы киевлян. А платить чужие долги? Простите, 1,2 млрд, это, например, 10 новых детских садов! Киевляне не должны платить за бездарные последствия хозяйственной деятельности частных компаний", - заявил он.

Кличко добавил, что на прошлой неделе столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить Нафтогаз заключить договор на газоснабжение Киевтеплоэнерго и не допустить отключения теплоэлектростанций, производящих электроэнергию для столицы.

"Напомню, более 3 тысяч домов остаются сегодня без горячей воды. Были разные предложения. Даже идти на дебаты. И хочу сказать - такие спорные вопросы на дебатах не решают. Мы надеемся, что суд быстро примет решение, и мы сможем возобновить поставки горячей воды", - отметил мэр Киева.

При этом Кличко подчеркнул, что Киев готов решить проблемы с долгами при условии их реструктуризации.

"Мы сейчас ведем переговоры с НАК Нафтогаз по реструктуризации этих долгов сроком от трех до шести лет. В лучшем случае - до 10 лет", - отметил он.

Ранее Нафтогаз выражал готовность поставлять газ Киевтеплоэнерго без немедленной уплаты задолженности, если решится вопрос правопреемства по долгам. Ведь Киевэнерго задолжало НАК почти 5 млрд грн.

Напомним, что сейчас идет процесс передачи в управление коммунальных тепловых сетей от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова в коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго.

Кроме того, новому предприятию должны были перейти по наследству долги и работники Киевэнерго, однако Киевсовет планирует принять постановление, которым откажется от долгов компании.

Сейчас завершен первый этап возвращения имущества. В частности, возвратили городу и передали в эксплуатацию Киевтеплоэнерго 65 тыс. единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тыс. работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и НКРЕКП.