Власти Беларуси нацелились отобрать завод у украинского депутата - СМИ

На этой неделе будет решаться, на каких условиях бизнесмен выйдет из капитала завода

Власти Беларуси намерены национализировать Оршанский авиаремонтный завод, 60% которого принадлежит президенту компании Мотор Сич, народному депутату Украины Вячеславу Богуслаеву.

Об этом пишет Белорусский партизан.

Согласно сообщению, на этой неделе на переговорах Богуслаева в администрации президента Беларуси будет решаться, на каких условиях бизнесмен выйдет из капитала завода.

Отмечается, что белорусские власти оставили "в залоге" личный самолет депутата, на котором на прошлой неделе он прилетал в Оршу на собрание акционеров белорусского предприятия.

По информации источников издания, передавая свою долю Беларуси, Мотор Сич может не только отказаться от финансовых претензий к заводу (на сумму около $19 млн), но и заплатить "неустойку" за невыполнение обязательств по соответствующему инвестиционному договору.

Оршанский авиаремонтный завод создан в 1941 году, акционирован в 2009 году. Предприятие выполняет капитальный ремонт различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).

Напомним, что в начале 2012 года Мотор Сич купила около 60% акций предприятияза 12 млрд рублей, а компания Системы инвестиций и инноваций, подконтрольная белорусскому бизнесмену Александру Садовому, отдала 8 млрд рублей за остальные 40% акций.

Как пишет издание, партнеры обещали модернизировать предприятие, загрузить его заказами, а также вложить средства в социальную инфраструктуру поселка Болбасово, где расположен завод. В качестве новых направлений была зарегистрирована авиакомпания Орша Эйр и началась подготовка по развитию на базе аэродрома логистического комплекса.

На днях Генпрокуратура Беларуси начала проверку причин неисполнения заключенного в 2012 году инвестдоговора основными акционерами завода.

Как рассказал Богуслаев агентству Интерфакс-Украина, местный инвестор отказался от выполнения своей части инвестиционных обязательств.

"Не понимаю, откуда это: взять и отнять. На рынке можно только купить, или выкупить. Так работает вся Европа. Нужно рассчитаться с акционерами", - прокомментировал он информацию о возможной национализации предприятия.

Богуслаев отметил, что с момента приобретения завода Мотор Сич вложила в развитие в него $20 млн.

Мотор Сич – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. 17,3% акций предприятия принадлежит компании АО Business House Helena (Панама). В 2017 году Мотор Сич увеличила прибыль на 52% (1,1 млрд грн) - до 3,1 млрд грн.