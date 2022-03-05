На озере Комо арестовали две виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева — СМИ 5 марта, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Владимир Соловьев (Фото:Скриншот видео Россия 1/YouTube)

Две виллы, принадлежащие подсанкционному российскому пропагандисту Владимиру Соловьему, арестовали на озере Комо в Италии. Их стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

Об этом сообщает La Repubblica.

Операцию военные специального подразделения Финансовой гвардии провели в рамках заморозки активов граждан России, причастных к военной агрессии РФ против Украины и приближенным к главе Кремля Владимиру Путину.

Также в городке Арцакена на Сардинии арестовали итальянскую виллу еще одного российского олигарха Алишера Усманова стоимостью 18 млн евро. Ранее на этой неделе в Германии арестовали его яхту за $600 млн.

4 марта Reuters сообщило, что полиция Италии арестовала яхту, принадлежащую российскому подсанкционному миллиардеру Алексею Мордашову. То же самое вскоре сделают с яхтой еще одного приближенного к главе Кремля олигарха Геннадия Тимченко. Ранее во Франции арестовали яхту главы Роснефти Игоря Сечина.

Из-за начала полномасштабной войны России в Украине против российских олигархов ввели санкции. 23 февраля в список Евросоюза попали пропагандисты Петр Толстой, Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян; 351 депутат Госдумы РФ — все, кто инициировал процесс признания Россией независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также 24 физических и три юридических лица (Банки Россия, ВЭБ и Промсвязьбанк).

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