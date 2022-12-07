«Совершенно феноменальная работа». Владимир Кудрицкий об украинском ПВО, Запорожской АЭС и восстановлении энергосистемы — интервью Радио НВ 7 декабря, 14:00 Эксклюзив НВ Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК Укрэнерго (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Председатель правления Укрэнерго в интервью Радио НВ рассказал о том, как украинская энергосистема восстанавливается после очередной ракетной атаки россиян.

Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК Укрэнерго в интервью Радио НВ рассказал о последствиях для энергосистемы декабрьских ракетных обстрелов со стороны россиян, наиболее пострадавших регионах и работе украинских сил ПВО.

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— Мы говорим о нашей гражданской инфраструктуре, которая, к сожалению, страдает от российских ракетных ударов. Что мы можем сейчас сообщить, чтобы, с одной стороны, не помогать рашистам, которые мониторят информационное пространство, но владеть ситуацией? В каком состоянии сейчас украинская энергетическая сеть?



— Мы уже такую критическую точку прошли после вчерашнего обстрела. Сейчас идет процесс восстановления энергосистемы после массированной атаки. Это уже восьмая атака, поэтому уже украинские граждане наверняка знают о том, что первые пару дней, как правило, наблюдается в системе дефицит мощности. Он связан с тем, что некоторые энергоблоки во время массированных атак отключаются из-за повреждений, в частности. И нужно время, чтобы возобновить их работу. Поэтому сегодня и еще завтра в энергосистеме будет более сильный дефицит, чем был до обстрела. И с этим будут связаны дополнительные объемы ограничений потребления, применяемые как к нашим потребителям, гражданам, так и к предприятиям.



— Какие области сильнее всего пострадали?



— Однозначно Одесская область в этот раз пострадала сильнее всего. Там идет восстановление именно сетей, потому что по другим областям уже способность передать энергию по сетям мы восстановили, а по Одессе еще работаем. Работали вчера, работали вчера ночью, целый день. Думаю, что к концу суток уже будут первые положительные новости относительно того, что мы подали дополнительные объемы электроэнергии в Одессу. Потому что сейчас у нас в фокусе была критическая инфраструктура города. Это теплокоммунэнерго, водоканалы. Это важно, потому что сейчас холодная погода, чтобы эти системы не были заморожены или были в работе как можно быстрее, нужно было сфокусироваться и предоставить им приоритет, а сейчас у нас в приоритете уже потребители и жители Одессы.



— Вы вообще чувствуете помощь наших партнеров? Потому что понятно, что масштабы разрушений серьезны, и Украина нуждается в такой помощи.

