Владимир Юхимец: “У нас только электрики и сантехники не имеют автоматизированных рабочих мест”

Государственное учреждение “Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины” (НИФП) - одно из первых государственных научно-лечебных учреждений, внедривших в свою работу медицинскую информационную систему (МИС). Выбор врачей пал на программный комплекс EMCiMEД от компании “АЛТ Украина”. Владимир Алексеевич Юхимец, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом информационно-компьютерных технологий, рассказал, как внедрение сказалось на общем уровне автоматизации работы Института, с какими сложностями пришлось столкнуться в процессе внедрения МИС и зачем украинскому здравоохранению информационные системы.

- Как давно началось сотрудничество Национального института фтизиатрии и пульмонологии с компанией «АЛТ Украина»?

Впервые о существовании МИС ЕМСіМЕД мы узнали в 2012 году, когда представители “АЛТ Украина” впервые приехали в Институт с демонстрацией этой системы. Тогда мы больше обменивались информацией, стараясь найти точки соприкосновения.

Полноценное сотрудничество началось во второй половине 2013 года, когда Институту был выделен необходимый бюджет, по результатам конкурсных торгов подписан договор на внедрение системы, которое длилось более двух лет и завершилось подписанием акта приемки МИС в промышленную эксплуатацию.

Впервые же мысль о необходимости автоматизировать работу клиники Института была озвучена мною еще в 2008 году: как заведующий отделом ИКТ, я выступил на заседании Ученого совета с докладом «Электронная больница», в котором обобщил существовавший на тот момент зарубежный опыт. В 2010 году я выступил с аналогичным докладом на Съезде фтизиатров и пульмонологов Украины, вызвав большой интерес к теме. Поэтому к моменту начала внедрения у нас уже было понимание, что необходимо внедрять и как должен выглядеть конечный продукт. Достаточно быстро приступить к внедрению нам позволило и то, что у нас уже была минимально необходимая сетевая инфраструктура. Немаловажно и то, что директор Института, академик Юрий Иванович Фещенко с самого начала был заинтересован в реализации проекта.

- Рассматривали ли Вы другие подобные системы?

Естественно, рассматривали. В первую очередь, мы интересовались белорусской системой, очень хорошей. Но возник ряд проблем: нам не нужна система, доступная лишь на русском и белорусском языках, а локализация ее на украинский заняла бы слишком много времени. Кроме того, эффективная сервисная поддержка вызывала вопросы.

Мы очень серьезно отнеслись к подготовке технических условий тендерной документации, основываясь на опыте многих стран мира. Среди условий мы указали, что программа должна быть разработана в Украине, работать на государственном языке, соответствовать украинским нормативным документам и законам, разработчик должен иметь опыт ее внедрения в лечебных учреждениях страны. И это были не наши прихоти.

У Минздрава есть опыт внедрения так называемого реестра больных туберкулезом, на основе бразильского программного продукта. Его перевод и адаптация заняли очень много времени, которого у нас не было.

В то время в Украине нашим высоким требованиям соответствовали всего два программных продукта, но разработчик одного из них не заинтересовался объявленым тендером. Так что выбор у нас был совсем невелик.

Но уже сегодня я насчитываю на рынке порядка восьми подобных систем разного уровня функциональности.

- Медицинская информационная система - это модульная разработка. Какие модули внедрялись в НИФП и как они отбирались?

С самого начала мы решили, что внедрение МИС в институте может быть только комплексным. И не ошиблись. Поставив целью “все или ничего”, мы смогли полность автомазировать работу клинику института.

Поэтапное внедрение модулей такого эффекта бы не дало, поскольку разница в скорости проникновения ИТ-технологий в различные подразделения могла нивелировать весь процесс автоматизации клиники в целом.

На последнем этапе внедрения мы также интегрировали в МИС большую часть высокотехнологичного медицинского оборудования, которым располагает институт. Компьютерный томограф, электронный микроскоп, цифровые рентгенаппараты, спирографы, лабораторное оборудование - все это работает в рамках единой МИС. То есть, внедряя МИС мы вышли на 4-й этап автоматизации учреждения - интеграцию. Более того, все новое оборудование, когда появится такая возможность, будет покупаться с учетом необходимости интеграции с нашей системой.

- Насколько сложно внедрение МИС в украинском государственном медицинском учреждении?

Я бы не сказал, что это было просто, но и непреодолимых сложностей не возникло. Создав рабочую группу из наиболее профессионально подготовленных врачей и заинтересованных сотрудников, мы начали их обучение. К слову, именно от них и поступило большинство предложений по совершенствованию системы.

В целом же, за период внедрения от нас поступило более 200 замечаний и предложений, которые позволили разработчикам серьезно видоизменить программный продукт.

Так, по нашему предложению был кардинально переделан модуль управления персоналом. Изначально это было только управление правами доступа к системе, сегодня же это - полноценный кадровый модуль, который можно использовать как самостоятельный продукт.

Благодаря нашим предложениям появился модуль EМCiMEД Scientific, что расширило возможности и функционал системы. Ведь она изначально разрабатывалась только для лечебных учреждений, но не для научных.

- Как внедрение информационной системы отразилось на уровне компьютеризации Института?

До внедрения МИС у нас уже была внутренняя сеть с пропускной способностью магистрали 1 Гбит/сек, порядка 130 автоматизированных рабочих мест, преимущественно научных сотрудников, серверная, внутренняя база знаний, собственный WEB-сайт, корпоративный почтовый сервер, однако автоматизация преимущественно касалась научной деятельности Института, клиника практически не была автоматизирована. На момент начала внедрения МИС мы уже фактически прошли второй этап автоматизации учреждения и находились в начале третьего. Из-за этого нам было не так сложно автоматизировать работу клиники, ведь модернизировать проще, чем создавать что-то “с нуля”.

После завершения внедрения EMCiMEД число автоматизированных рабочих мест в Институте увеличилось до 350. В клинике автоматизированы рабочие места всего старшего и среднего медицинского персонала. АРМы научных сотрудников также подключены к системе, они прошла обучение, но работают в ней меньше.

Изменения коснулись и внутренней инфраструктуры: создали новую серверную, модернизировали коммутационные узлы, дополнительно проложили до 30 километров кабелей к новым рабочим местам и точкам подключения медицинской техники. Полагаю, мы достигли оптимального количества охваченных автоматизацией рабочих мест, у нас только электрики и сантехники их не имеют, но им и не надо.

- Какие наиболее явные плюсы от внедрения МИС Вы можете назвать?

Прежде всего, это - электронная медицинская документация, появилась возможность нормально ее читать. Медицинскую документацию, что было до этого, в большинстве случаев читать было сложно, что такое “врачебный почерк” - всем известно. К тому же врачи зачастую сами решали, что вписать в типографский бланк, из-за чего информация могла быть неполной.

Соответственно, и медицинская документация, которая уходит от нас с пациентами, тоже стала на порядок лучше.

Далее, хранение информации в оцифрованном виде. После внедрения МИС доступ к архиву упростился до предела. Ранее это было достаточно архаичным процессом: по запросу - поиск в “бумажном” архиве, попытки привести найденное в читабельный вид и т.п.. Сейчас все вместе занимает всего несколько минут, включая даже распечатку копии.

Взаимосвязь между лабораториями и клиническими отделениями также стала лучше: все анализы направляются анонимно, со штрихкодами, результаты поступают оперативно, бегать за анализами не нужно. В консультативной поликлинике вообще пришли к выводу, что амбулаторная карта в распечатанном виде уже не нужна. Большую ценность представляет и электронный архив медицинских изображений, отвечающий международному стандарту DICOM.

Внедренная в Институте МИС позволяет с оптимизмом воспринимать начавшуюся в стране медицинскую реформу, во всяком случае я не вижу существенных проблем с ее подключением в недалеком будущем к центральному компоненту eHealth.

Это - ключевые моменты на сегодняшний день, хотя говорить еще можно о многом.