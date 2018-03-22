Владельцы крупного производителя свинины в Украине решили продать бизнес

Собственники одного из крупнейших производителей свинины в Украине АПК-Инвест - сопредседатель партии Оппозиционный блок, бывший вице-премьер - министр инфраструктуры (2010-2012) Борис Колесников и его супруга Светлана планируют продать часть контроля над компанией.

Об этом свидетельствуют данные Антимонопольного комитета Украины, передает Интерфакс-Украина.

На данный момент ведомство планирует опубликовать предварительные выводы о необходимости или отсутствии необходимости получения разрешения на приобретение физическими лицами - гражданами Украины акций АПК-Инвест.

АПК-Инвест - агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства охлажденной свинины: от выращивания зерновых и изготовления комбикормов до производства и реализации мясной продукции. На рынке компания представлена продукцией ТМ М'ясна весна.