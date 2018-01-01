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Владелец Taryan Group Мхитарян обвиняет СБУ в вымогательстве взятки в $1 млн

Сегодня, 13:53
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Артур Мхитарян обвиняет СБУ в вымогательстве

Фото Taryan Group

Девелоперская компания Taryan Group и ее владелец Артур Мхитарян обвинил Службу безопасности Украины в вымогательстве 1 млн долларов взятки за закрытие уголовного дела против компании.

Об этом Мхитарян заявил в своем видеообращении. По его словам, все началось с того, что Министерство культуры Украины саботировало выдачу согласования на строительство жилого дома. При этом, по мнению Мхитаряна, строительная площадка находится вне зоны исторической застройки и проведение работ не требует получения такого согласования, передают Українськi Новини. 

"В это же время Генпрокуратура и следователи СБУ открывают уголовные дела о якобы отсутствии согласования Минкульта. На множество компаний, в том числе и мою", - сообщил владелец Taryan Group.

Он назвал такие действия нарушением подследственности, поскольку в данном случае не идет речь о вопросах национальной безопасности и обороны или о борьбе с терроризмом.

"Одновременно появляются разные люди от СБУ и за большие деньги с угрозами закрыть стройку предлагают решить этот вопрос. Цена - 1 млн долларов или квартиры в нашем доме", - отметил Мхитарян.

В своем видеообращении Мхитарян обращается к президенту Порошенко с просьбой поддержать Taryan Group и не допустить давления на бизнес. 

Taryan Group - инвестиционно-девелоперская компания, созданная в 2011 году. В 2015 году в состав группы вошла компания Познякижилстрой. В портфеле Taryan Group находятся жилкомплексы Royal Tower, Jack House, Taryan Towers. 

Нвер и Артур Мхитаряны находятся на 44 позиции в обнародованном в ноябре 2018 года рейтине Нового Времени ТОП-100 самых богатых украинцев. Издание оценивает их состояние в 114 миллионов долларов. 

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