Владелец Taryan Group Мхитарян обвиняет СБУ в вымогательстве взятки в $1 млн Сегодня, 13:53 6 Цей матеріал також доступний українською Артур Мхитарян обвиняет СБУ в вымогательстве Фото Taryan Group

Девелоперская компания Taryan Group и ее владелец Артур Мхитарян обвинил Службу безопасности Украины в вымогательстве 1 млн долларов взятки за закрытие уголовного дела против компании.

Об этом Мхитарян заявил в своем видеообращении. По его словам, все началось с того, что Министерство культуры Украины саботировало выдачу согласования на строительство жилого дома. При этом, по мнению Мхитаряна, строительная площадка находится вне зоны исторической застройки и проведение работ не требует получения такого согласования, передают Українськi Новини.

"В это же время Генпрокуратура и следователи СБУ открывают уголовные дела о якобы отсутствии согласования Минкульта. На множество компаний, в том числе и мою", - сообщил владелец Taryan Group.

Он назвал такие действия нарушением подследственности, поскольку в данном случае не идет речь о вопросах национальной безопасности и обороны или о борьбе с терроризмом.

"Одновременно появляются разные люди от СБУ и за большие деньги с угрозами закрыть стройку предлагают решить этот вопрос. Цена - 1 млн долларов или квартиры в нашем доме", - отметил Мхитарян.

В своем видеообращении Мхитарян обращается к президенту Порошенко с просьбой поддержать Taryan Group и не допустить давления на бизнес.

Taryan Group - инвестиционно-девелоперская компания, созданная в 2011 году. В 2015 году в состав группы вошла компания Познякижилстрой. В портфеле Taryan Group находятся жилкомплексы Royal Tower, Jack House, Taryan Towers.

Нвер и Артур Мхитаряны находятся на 44 позиции в обнародованном в ноябре 2018 года рейтине Нового Времени ТОП-100 самых богатых украинцев. Издание оценивает их состояние в 114 миллионов долларов.