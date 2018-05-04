Владелец крупной сети заправок стал намного прибыльнее

Концерн Галнафтогаз, который управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, – ОККО – в январе-апреле 2018 года увеличил чистую прибыль на 49,9% (+131,9 млн грн) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 396,2 млн грн.

Об этом концерн сообщил в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает агентство Интерфакс-Украина.

При этом, чистый доход Галнафтогаза уменьшился на 5,1% (– 59,2 млн грн) – до 1,1 млрд грн, а валовая прибыль упала на 14,4% (– 93,9 млн грн) – до 556,8 млн грн.

Концерн Галнафтогаз управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство - под брендом ОККО. Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.